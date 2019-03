Aliquote Irpef 2019 | scaglioni dipendenti pubblici | privati e Partita Iva

termometropolitico

(Di martedì 12 marzo 2019)Iva, le cifre La riforma delletanto attesa alla fine non c’è stata. Forse si è trattato solo di un rinvio al prossimo anno, ma adesso sembra ancora troppo presto per parlarne. Ciò significa che leresteranno invariate rispetto a quelle vigenti per il 2018. Tuttavia, quest’anno porterà diverse novità sotto l’aspetto fiscale. Tra le più importanti l’estensione del regime forfettario, che prevede l’eliminazione di alcuni paletti (le soglie di spesa per l’acquisto di beni strumentali e collaborazioni professionali). E soprattutto l’aliquota unicaal 15% per i redditi fino a 65.000 euro. Per il 2020, invece, è prevista l’introduzione dell’aliquota unica al 20% per i redditi da 65.000 a 100.000 euro.Inizialmente si era parlato anche di una ...

laremi_guido : #tagadàla7 #tagada ridurre le aliquote Irpef ai redditi medio bassi! - RiminiFuturo : Irpef, ecco le aliquote. Sindaco e Giunta: non ci fa piacere ma è necessario - La_Valsusa : Alpignano, aumenta l'addizionale Irpef per il 2019. Le nuove aliquote -