WRC Messico - Day2 | la Citroën C3 WRC di Ogier aumenta il distacco

Messico : secondo successo stagionale per Ogier e la C3 WRC : Con grande freddezza e lucidità, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia hanno conquistato la seconda vittoria stagionale in tre gare, a bordo di una C3 WRC sempre presente sul podio dall'inizio della stagione a Montecarlo! Con otto successi in questo Paese, Citroën Racing detiene il record di vittorie in Messico. Forti di un vantaggio di 27"0

WRC - Citroen torna a casa dal Rally del Messico soddisfatta : La classifica costruttori al termine del Rally Messico 2019 Toyota Gazoo Racing " 86 points Citroën Total WRT " 78 points Hyundai WRT " 77 points M-Sport Ford WRT " 45 points

Al rally del Messico è show Ogier-Ingrassia su C3 WRC : La magistrale dimostrazione dei sei volte campioni del mondo di rally è proseguita in un pomeriggio all'insegna del caldo, con temperature che si muovevano intorno ai trenta gradi.

Messico : la C3 WRC di Ogier al comando : Migliori nella tappa inaugurale, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia siglano i quattro migliori tempi nella prima giornata del Rally del Messico e portano la loro C3 WRC al comando di una gara caratterizzata da temperature torride e da tratti ad alta quota vicino ai 3.000 metri. Esapekka Lappi e Janne Ferm, quinti in classifica, a

WRC - Lappi - Citroen - scatta in testa nel Rally del Messico : E altri cinque piloti, incluso il campione del mondo e suo compagno di squadra Sébastien Ogier, hanno un altro mezzo secondo di ritardo. Oltre al francese si tratta di Kris Meeke e Ott Tänak

Messico : la C3 WRC punta in alto : Prima prova su terra della stagione, il Rally del Messico vedrà Sébastien Ogier-Julien Ingrassia e Esapekka Lappi-Janne Ferm, equipaggi ufficiali Citroën Total World Rally Team, affrontare le temperature torride e le strade ad alta quota dei dintorni di Leon, con la ferma intenzione di conquistare il terzo podio consecutivo in tre gare.