Tav | partono avvisi per i primi lotti Moscovici | ' Errore dire che è un progetto negativo'

Salvini : "Partono i bandi Tav ma non solo : ci sarà uno shock sulle infrastrutture - alta velocità al Sud" : "Bisogna riavviare, da Nord a Sud, quei 300 cantieri fermi che rappresentano un Paese che non è quello dei cittadini ma era quello del Pd".

Tav - Salvini : partono i bandi. Ci sarà shock sulle infrastrutture : "La Tav andrà avanti, i bandi partono, ma non c'è soltanto la Tav, di cui comunque discuteremo, sulle modifiche e sulla revisione dei finanziamenti con la Francia e con la Ue, ma ci sono altri 300 ...

Tav - l’acrobazia di Conte per la tregua : “Non partono i bandi ma solo gli avvisi” : Alla fine aveva ragione Giuseppe Conte a rassicurare i collaboratori di Palazzo Chigi stupiti dal precipitare delle tensioni tra M5S e Lega sulla Tav: «State sereni non ci sarà nessuna crisi di governo, tutta scena, tutto teatro». Questo è stato: la rappresentazione di un dramma, con un’attenta regia fino all’ultimo atto e Conte tra i protagonisti....

Tav - decisione rinviata sui contratti Conte : «Non partono senza il nostro avallo» - La lettera a Telt : Lunedì partiranno soltanto gli «inviti a presentare la candidatura» dei lotti francesi. Il premier: «Ho chiarito che il governo vuole ridiscutere integralmente questo progetto»

Tav - la trovata giuridica di Conte che mette d’accordo Lega e M5S : “Non partono i bandi ma gli avvisi” : Come spiegare l’inspiegabile. Che alla fine i bandi per la Tav partiranno ma non si chiameranno bandi. Bensì: “avvisi di manifestazione di interesse”. Sarebbe questo il cuore dell’accordo tra Lega ed M5S: un cavillo giuridico che nasconde una dissimulazione semantica e che solo un super esperto avvocato di sottigliezze tecniche come Giuseppe Conte ...