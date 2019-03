Sfide Settimana 3 di Fortnite Stagione 8 | un leak del 11 marzo le svela in anticipo

Fortnite : Skin del 10 Marzo e Sfide della terza settimana per la Stagione 8 : In concomitanza con l’arrivo nel negozio di Fortnite di nuove Skin e strumenti vari, sono trapelate sulla rete in Anteprima le possibili Sfide della terza settimana per la Stagione 8 che vogliamo condividere con voi di seguito. Fortnite Stagione 8: Le Skin del 10 Marzo 2019 Costume Cartucciera (raro, 1.200 V-buck) Strumento di raccolta Macete (non comune, 500 V-Buck) Deltaplano Elicottero (epico,1,200 V-Buck) Costume Chirurgo ...

Fortnite Stagione 8 : Le Sfide della prima e seconda settimana : Da qualche giorno è iniziata ufficialmente la Stagione 8 di Fortnite. Quest’oggi vogliamo condividere con voi sia le sfide della prima settimana che quelle della seconda, quest’ultime disponibili a partire dal 7 Marzo 2019. Fortnite Stagione 8: Le sfide della prima settimana sfide Gratuite Visita i 7 Accampamenti dei Pirati Cerca 7 Forzieri a Corso Commercio o Crocevia del Ciarpame Infliggi danni agli avversari usando una ...

Leak per Fortnite Stagione 8 - le Sfide della Settimana 2 svelate in anticipo : Epic Games ha fatto davvero le cose in grande con Fortnite Stagione 8. Ora che Apex Legends si sta facendo strada nell'universo dei Battle Royale a colpi di solido gameplay e personaggi sempre nuovi in arrivo, la casa di Gears of War non ha alcuna intenzione di perdere il suo - ampissimo - pubblico. Almeno non senza lottare! Ecco perché, con la nuova Stagione iniziata lo scorso 28 febbraio, l'isola che ospita i match dello shooter "creativo" è ...

Ecco le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 8 : inizia la corsa al nuovo Pass Battaglia : La promessa evoluzione dello shooter online di Epic Games è finalmente tra noi. Fortnite Stagione 8 è infatti realtà, giocabile da oggi, 28 febbraio 2019, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Una Stagione, quella attiva fino al prossimo 7 maggio, che porta inevitabilmente svariate e succulente novità nell'ecosistema del rivale di Apex Legends. Le ho già raccolte per voi in questo articolo dedicato, in cui sono andato a ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco le Sfide di febbraio! Card 7 ed 8 disponibili attraverso gli obiettivi settimanali! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di febbraio! Card 7 ed 8 disponibili attraverso gli ...

Leak per Fortnite Settimana 10 : ecco le ultime Sfide della Stagione 7 : I giocatori di Fortnite stanno vivendo decisamente un periodo d'oro. Nonostante la recente - e agguerrita! - concorrenza di Apex Legends, la Battaglia Reale targata Epic Games si avvia infatti verso la conclusione della settima Stagione. E di conseguenza si prepara ad accogliere la Stagione 8 con tutti i crismi del caso, carica di oggetti cosmetici mai visti e di Sfide inedite che andranno a movimentare un gameplay già ampiamente collaudato. Al ...

Fortnite Battle Royale Stagione 7 : Le Sfide della 10° settimana : A partire da oggi pomeriggio saranno disponibili le sfide della 10° settimana per la Stagione 7 di Fortnite Battle Royale, le quali scriveranno la parola fine alla Stagione in corso, aprendo le porte all’ottava. Fortnite 7: sfide della settimana 10 sfide per tutti Elimina gli avversari con il Fucile d’Assalto Infliggi danni utilizzando le armi con il mirino Utilizza le Bombe Ballerine o le Granate ...

Fortnite Battle Royale Stagione 7 : Le Sfide della 9° settimana : A partire da domani saranno disponibili le sfide della nona settimana per la Stagione 7 di Fortnite. Come sempre sono trapelate in anticipo sulla rete e vogliamo condividerle con voi a seguire. Fortnite 7 : Le sfide della settimana 9 A seguire le nuove sfide: Colpisci tre bidoni con un disco ghiacciato Utilizza almeno un Pupazzo di Neve Subdolo Elimina almeno un avversario a Corso Commercio o Crocevia del Ciarpame Atterra a Corso ...