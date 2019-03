Perde il volo Ethiopian per due minuti | passeggero greco si salva | Dei fili

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Doveva essere a bordo del B737 dell'Airlines ma ha perso ilper un ritardo di due. È questa la storia di Antonis Mavropoulos, cittadinoe presidente di una ong. A raccontarla è lui stesso in un lungo post pubblicato su Facebook: "È il mio giorno fortunato", ha scritto l'uomo che era nella lista dei passeggeri dell'aereo precipitato seidopo il decollo da Addis Abeba. Ha trovato il gate chiuso, insistendo anche con lo staff dell'aeroporto: "Mi hanno spinto a prendere ilsuccessivo delle 11.20, mi ha chiesto scusa per l'inconveniente e mi ha portato in una sala di attesa".La storia è riportata da HuffPost Grecia. "Ho perso ilper due, quando sono arrivato l'imbarco era chiuso e ho visto gli ultimi passeggeri entrare attraverso il tunnel - scrive Antonis su Facebook - Due guardie di sicurezza mi hanno ...

