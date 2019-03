Paolo Vallesi oggi | età | canzoni e carriera | Ora o mai più

termometropolitico

(Di lunedì 11 marzo 2019): età,Ora o mai piùChi èè nato a Firenze il 18 maggio del 1964. Nel 1992, raggiunge la notorietà grazie alla canzone La forza della vita. Durante la suaha cantato anche in spagnolo ed è uno dei cantautori italiani conosciuti e amati in America Latina e Spagna.Le suesono state tradotte in altre lingue, come l’olandese e il portoghese e sono state lanciate all’estero da artisti come Marco Borsato e Alejandro Sanz.: esordi eIl cantautore fiorentino, ha iniziato ad appassionarsi alla musica fin da bambino, è dall’età di nove anni chestudia pianoforte. Ottiene i suoi primi lavori nel mondo della discografia come arrangiatore, muovendosi tra Firenze e Modena. Alla fine degli anni Ottanta, partecipa a Gran Premio – programma televisivo condotto da ...

