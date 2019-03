Navigator dimezzati Passano da 6000 a tremila dopo intesa governo-regioni

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019). Alla fine l'hanno spuntata le, 6.000 reclute per l'esercito dei tutor del Reddito di cittadinanza erano davvero troppe e per raggiungere un'fra Stato eilsi è piegato proponendo di sacrificarne 3.000, giusto la metà. Affare fatto. O almeno così pare,secondo quanto riportato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al termine di un lungo pomeriggio passato dagli assessori regionali al Lavoro prima al Mise con il ministro Luigi Di Maio e poi nella loro Conferenza per decidere se essere tutti d'accordo o meno su questa posizione. Ora la palla ripassa alche dovrà valutare questa notte il documento che legli stanno rinviando."Stiamo inoltrando al ministro Di Maio un testo in cui c'è l'accordo di tutte lee viene recepito lo scambio di idee avuto con ministro stesso ...

