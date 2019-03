Mariano Di Vaio Ricoverato in Ospedale!

gossipnews.tv

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il popolare modelloDisi trova in ospedale. Su Instagram il ragazzo ha tranquillizzato i fan spiegando le motivazioni del suo ricovero forzato. Ecco cosa è successo!Brutta avventura perDi. Il popolare modello si trova in ospedale. La notizia l’ha diffusa lo stesso, attraverso un post su Instagram. Nel post Dispiega i motivi del suo ricovero, e lo fa con queste parole:“Non ero scomparso ero all’ospedale. Mi sento già meglio e spero di tornare a casa in fretta. Ci sentiamo sempre fortissimi ed indistruttibili, e non vogliamo mai staccare del tutto dai problemi dai pensieri e dalle decisioni importanti, nemmeno quando ce ne andiamo in vacanza. Ma purtroppo a volte il nostro corpo ci prende e ci sbatte al muro per farci ragionare. Io aimé somatizzo i momenti difficili internamente e ricorrono sempre i soliti danni come 5 anni ...

