Imposter Factory | gli sviluppatori di To The Moon annunciano che il loro prossimo gioco

eurogamer

(Di lunedì 11 marzo 2019) Se siete fan di To Thee Finding Paradise questa notizia farà sicuramente la vostra felicità, i ragazzi di Freebird Games hanno infatti annunciato ilnuovo titolo con un teaser trailer.Come riporta Rock Paper Shotgun, il nuovo titolo si chiamaed è un thriller basato sul riavvolgimento del tempo che include una serie di sanguinosi omicidi. Nel trailer possiamo vedere una donna in piedi che guarda verso l'oscurità, notiamo anche la presenza di due ombrelli chiusi. Ildovrebbe essere disponibile nel 2020. E' interessante notare che la fonte non dice nulla circa il ruolo che avrà il giocatore nella storia, per quel che ne sappiamo potremmo anche rivestire il ruolo di un serial killer con la capacità di riavvolgere il tempo!Freebird ha inoltre pubblicato Paper Memories, un fumetto di 50 pagine contenente storie provenienti da To the, Finding ...