Huawei | Trump alla Merkel | “Se gli affidate le reti 5G | limiteremo la collaborazione con

Trump a Merkel - non affidate a Huawei 5G : La lettera reca la data di venerdi' 8 marzo e la firma dell'ambasciatore americano a Berlino Richard Grenell, ed è stata spedita al ministero dell'economia tedesco.

Donald Trump avverte Merkel : "Se affidate il 5G a Huawei limiteremo lo scambio di informazioni dell'intelligence" : Donald Trump avverte Angela Merkel: se aprite le porte a Huawei per la realizzazione delle reti 5G gli Usa sono pronti a limitare la loro collaborazione con la Germania nel campo dell'intelligence.È quanto emerge da una lettera inviata al governo tedesco dall'amministrazione Usa, come riporta il Wall Street Journal.La lettera reca la data di venerdì 8 marzo e la firma dell'ambasciatore americano a Berlino Richard Grenell, ed ...

Trump hachera server e bandisce prodotti e tecnologia - Huawei fa causa agli Usa : “Legge incostituzionale” : Il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei passa al contrattacco e cita in giudizio gli Stati Uniti per il bando sull'utilizzo dei propri prodotti e servizi da parte delle agenzie federali. L'annuncio e' arrivato dal presidente di turno del gruppo, Guo Ping, dalla sede centrale del colosso cinese, a Shenzhen, che ha accusato gli Usa anche di aver hackerato i server della societa' e rubato email. Per Huawei, una parte della legge voluta dal ...

Huawei contrattacca sulle accuse di spionaggio : «Trump non ha prove» : Guo Ping non è stato l'unico manager di Huawei a parlare di politica e tecnologia. A provare a gettare acqua sul fuoco è stato invece Vincent Pang : «Sul 5G non dobbiamo parlare di questioni ...

Smartphone - Huawei si piega ma non si spezza. Disgelo con Trump? : Sarà iniziata la nuova era degli Smartphone pieghevoli? La notizia arriva da Barcellona, dove è in corso il Mobile World Congress 2019, la più grande rassegna degli Smartphone e annessi al mondo. Uno dei più grandi produttori, Huawei , punta su quella che è la vera novità, il cellulare pieghevole che si trasforma in tablet.

Germania snobba Trump : non è legalmente possibile escludere Huawei da reti 5G : La Germania ritiene che bloccare l'accesso di Huawei nella partecipazione allo sviluppo delle reti 5G non sia legalmente possibile, in base alla normativa vigente. Lo ha dichiarato un portavoce del ...

5G - Londra apre le porte a HuaweiL'Europa pronta a scaricare Trump : Un report dell'intelligence britannica apre le porte a Huawei per lo sviluppo della rete 5G. Un assist anche a Italia e Germania: l'Europa potrebbe disattendere le richieste di Trump Segui su affaritaliani.it

Huawei - Trump : estradizione Borse giù per le tensioni Usa-Cina : Mercati finanziari nervosi dopo la formalizzazione delle accuse degli Stati Uniti a Huawei e Meng Wazhou, uno dei suoi top manager, chief financial officer e figlia del fondatore della società cinese, di furto di segreti commerciali e di frode per la violazione delle sanzioni contro l'Iran. Segui su affaritaliani.it

Non solo Trump - ecco chi e perché in America fa la guerra a Huawei e Zte : In realtà il mondo intero può vedere molto chiaramente che il vero intento degli Stati Uniti sia di impiegare il suo apparato di stato in ogni modo concepibile per sopprimere e bloccare le aziende ...