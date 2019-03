Eni | si rafforza intesa con Qatar Petroleum in Mozambico

finanza.lastampa

(Di lunedì 11 marzo 2019) Firmata l'tra Eni e, già partner in Oman e in Messico , per consentire a quest'ultima l'acquisizione di una partecipazione del 25,5% nell'offshoree precisamente nel ...

impresagreen : Eni e COREPLA, accordo per produrre idrogeno dai rifiuti di imballaggi in plastica: Con questo accordo Eni rafforza… - EnergiaOltre : Le due aziende hanno firmato un accordo per consentire a Qatar Petroleum di acquisire una partecipazione del 25,5%… - hWill07 : RT @eni: .@Corepla_Riciclo ed Eni firmano accordo che rafforza e sviluppa il percorso strategico di applicazione dei principi dell’#economi… -