Defrel | in arrivo una maximulta dopo la folle notte e l’incidente

(Di lunedì 11 marzo 2019) E’ inuna maxi multa per il calciatore Gregoire, da parte della sua squadra di appartenenza, la Sampdoria. Come si apprende da fonti blucerchiatelaconclusasi con il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e la sua auto distrutta, nei suoi confronti verrà emesso un provvedimento come previsto dal codice comportamentale interno. Il giocatore è rimasto illesola fuga per evitare il controllo della polizia in corso Europa nel levante genovese e il conseguente incidente nel quale ha distrutto la macchina.L'articolo: inunalae l’incidente CalcioWeb.

