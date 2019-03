MotoGp – Valentino Rossi allarmante dopo il warm up in Qatar | le parole del Dottore non

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Ilup non rasserenain vista del Gp del: ledelil lavoro di comparazione in pista a Losail Manca sempre meno per assistere al primo Gp della stagione 2019 dile qualifiche di ieri, che hanno regalato la pole position ad un eccezionale Maverick Vinales, i piloti hanno disputato oggi il primoup del nuovo Motomondiale, per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del Gp delAFP/LaPresseLavoro comparativo per, che partirà dalla quinta fila. Il, nonostante abbia scelto la moto con la quale disputare la sua gara, non sembra ancora troppo ottimista e positivo in vista della battaglia di oggi pomeriggio: “abbiamo provato un pochino di cose ma non sono particolarmente veloce“, ha affermato ai microfoni Sky prima della partenza della gara di Moto3.AFP/LaPresseNon ...

SkySportF1 : ????? Prova incrociata ???????? per @LewisHamilton e @ValeYellow46 #SkyMotori #F1 #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? Cosa non ha funzionato in #FP2 ? ?? @ValeYellow46 risponde #SkyMotori #QatarGP #MotoGP - SkySportMotoGP : ???? Scambio a fine stagione #SkyMotori @ValeYellow46 @LewisHamilton -