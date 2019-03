La storia della statua di Indro Montanelli imbrattata a Milano

IAIA - UDC - : CON LA MORTE DI MALCARNE VA VIA UN PEZZO DELLA storia DI BRINDISI : ... io da giovane, lui da persona molto colta, umile e profondamente cristiano, molto raffinato intellettualemente ed aveva conoscenze ad alto livello nella politica e nell'economia, dove veniva ...

Verissimo - Irama parla della sua storia con Giulia De Lellis prima della rottura : Tra i tanti ospiti della nuova puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin andata in onda oggi ha visto protagonista Irama . Il giovane cantautore negli ultimi tempi è stato sotto i riflettori ...

Barbie compie 60 anni : storia della bambola bionda (nata mora!) più amata - criticata e venduta al mondo : E’ stata sulla luna prima di Armstrong, si è candidata alla presidenza degli Stati Uniti prima della Clinton; è stata popstar, esploratrice e chirurgo. La Barbie, la bambola che ha sostituito tutte le altre bambole, compie oggi 60 anni. Ma è più social che mai, e, nonostante le critiche e i momentanei cali di vendite, non conosce crisi: nel 2018 la Mattel ha realizzato ricavi per oltre un miliardo di dollari, sorprendendo gli analisti e ...

Barbie compie 60 anni : la storia della bambola più famosa del mondo : L'idea venne ai coniugi Elliott e Ruth Handler , quando si resero conto che, nel mondo dei giochi per i più piccoli, mancava totalmente il sesso femminile. I bambini e le bambine era circondati da ...

Barbie compie 60 anni - 8 fra i modelli più bizzarri della sua storia : Barbie Day to Night Barbie Totally HairBarbie Teen TalkBarbie George WashingtonBarbie Video GirlLounge Kitties BarbieBarbie Betty DraperBarbie Pop IconIl 9 marzo 1969 la pionieristica imprenditrice americana Ruth Handler, co-fondatrice della Mattel, presentava alla Toy Fair di New York una bambola che avrebbe cambiato il destino del settore e anche di certo immaginario femminile: Barbara Millicent Roberts, meglio conosciuta come Barbie, divenne ...

'Le scritture delle donne in Europa' : una storia alternativa della letteratura : Intanto, pittrici, cantanti, musiciste, scultrici e attrici occupano il loro posto, chi in accademia chi nei salotti; filosofia e scienza non sono più discipline solo maschili e, anzi, si creano ...

Il mito dei Bronzi di Riace del Museo di Reggio Calabria : “Uno dei grandi misteri della storia” : Conservati nel Museo Archelogico Nazionale di Reggio Calabria, i Bronzi di Riace sono tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte greca, oltre che un ormai simbolo della città calabrese. Eppure nonostante anni di ricerche e studi, sono ancora molti i misteri che circondano la loro origine e il loro significato: "Per poterli comprendere immergerli nel loro mito".Continua a leggere

F1 - Sainz spende parole al miele per la Ferrari : “hanno le auto più veloci della storia” : Carlos Sainz e le sue sensazioni in vista dell’esordio del campionato mondiale di Formula Uno 2019: le parole del pilota della McLaren Prima dell’esordio del campionato mondiale di Formula Uno 2019, Carlos Sainz ha presenziato ad un evento organizzato da Estrella Galicia al Museo ferroviario di Madrid. Il pilota spagnolo, in vista del Gp d’Australia in programma il 17 marzo, ha palesato le sue sensazioni sulla sua nuova ...

Napoli-Salisburgo - statistiche : prima sfida della loro storia : NAPOLI SALISBURGO statistiche – Giovedì 7 marzo, alle ore 21, il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo contro il Salisburgo per la gara d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Nelle competizioni europee Napoli e Salisburgo non si sono mai scontrati ufficialmente. Napoli Salisburgo statistiche, prima sfida della storia Gli austriaci persero una […] L'articolo Napoli-Salisburgo, statistiche: prima sfida ...

La donna che non riconosce i volti dei propri cari : ecco la storia della sua rara malattia : Un’estranea una volta salutò Boo James su un autobus, senza che lei si allarmasse più di tanto. Solo successivamente scoprì che si trattava di sua madre. Potrebbe sembrare assurdo non riuscire a riconoscere il volto delle persone che conosci, a maggior ragione quelle dei tuoi cari, della tua famiglia, di tua madre. Ma è proprio così la vita di Boo James, la donna Inglese della cittadina di Loughor nel Galles affetta da una rara malattia la ...

Festa della donna : origini e i 110 anni di storia dell'8 marzo - : E le donne lottarono per conquistare pari diritti e doveri rispetto agli uomini e nuovi spazi nella vita politica, e pure in quella privata. Nel 1950 veniva varata la legge che vieta il licenziamento ...

Festa della Donna : perche' e' l'8 Marzo storia e origini : l'8 Marzo è la Festa della Donna: una giornata dedicata a temi importanti che ruotano attorno al mondo femminile tra cui sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e...

storia della musica alle superiori - c’è la proposta. Cinquantacinque anni dopo il primo appello : Risale al 1964, come abbiamo già evidenziato altrove, l’appello del musicologo Alberto Mantelli lanciato dalle pagine de L’Approdo musicale per far sì che Storia della musica – disciplina, al pari di Storia dell’arte, fortemente caratterizzante il patrimonio culturale e identitario italiano – fosse inserita nel piano di studi dei nostri licei. Mai nessun politico però aveva prestato ascolto alle richieste di coloro che, dotati di ...

Stati Uniti - Colorado-Portland la partita piu' gelida della storia della MLS si gioca a -10°C : [foogallery id="147982"] Due giorni fa, 3 marzo 2019, è andata in scena la partita più gelida della storia della MLS, la massima serie Statiunitense. Proprio durante una poderosa avvezione gelida...