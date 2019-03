Juventus | dall' Inghilterra | ' Guardiola è ambizioso | andrebbe in Italia ma non subito'

Juventus - il delirio di Allegri : “se dovessimo uscire dalla Champions non sarebbe un fallimento” : L’allenatore bianconero ha parlato dopo il successo sull’Udinese, soffermandosi anche sul prossimo impegno di Champions con l’Atletico Madrid Il successo con l’Udinese permette alla Juventus di approcciarsi in modo perfetto al match di Champions League con l’Atletico Madrid, con cui servirà una partita perfetta per ribaltare il 2-0 dell’andata. LaPresse/Fabio Ferrari Allegri resta fiducioso, ma deve fare ...

Juventus - Khedira recupera dall'intervento. Tornerà tra un mese : Lo scorso 20 febbraio Sami Khedira è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di una aritmia atriale al cuore. Il tedesco è poi tornato a Torino per recuperare e svolgere ...

Dimissioni Allegri - il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus : Dimissioni Allegri – Il giorno dopo la vittoria del San Paolo è di quelli dolci per la Juventus. I bianconeri mettono la definitiva pietra tombale sul campionato, legittimano uno scudetto che quest’anno forse come non mai non è stato messo in discussione. Perfino nell’anno dei 102 punti di Conte il campionato era rimasto vivo almeno […] L'articolo Dimissioni Allegri, il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus proviene ...

Napoli-Juventus live dalle 20.30 : Ancelotti sceglie Milik e Insigne : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

A tutto Allegri - dal possibile futuro lontano dalla Juventus alle critiche : “parlerò col presidente - ma adesso dobbiamo pensare ad altro” : Massimiliano allegri non si nasconde: dal suo possibile futuro lontano dalla Juventus alle critiche dopo il ko in Champions League. Il commento del tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus “Voci sul mio futuro? Semplice, ho visto il presidente l’altro giorno, che vedo quasi sempre quando è qui a Torino. E come tutti gli anni, visto che siamo in un momento in cui abbiamo domani una bellissima ...

Napoli-Juventus - probabili formazioni : Ronaldo in campo dall’inizio : NAPOLI JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di campionato tra Napoli e Juventus, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Ancelotti si affiderà ancora una volta la 4-4-2. In porta spazio a Meret, il quale ha ben impressionato nell’ultimo match contro il Parma. Conferma anche per Malcuit […] L'articolo Napoli-Juventus, probabili formazioni: Ronaldo in campo dall’inizio ...

Ancelotti : 'Il campionato del Napoli è annacquato dalla straordinarietà della Juventus' : Si avvicina Napoli - Juventus, una sfida molto attesa dal calcio italiano, ecco perché gli addetti ai lavori non risparmiano i loro pronostici e tra questi c'è anche il diretto interessato, Carlo Ancelotti, che nell'intervista rilasciata a "La Stampa" ha fatto il punto sul big match e sullo status quo dei duellanti. In primo luogo il tecnico afferma che la classifica di Serie A non mente, perché la Juventus è al di sopra della media, mentre il ...

Lukaku-Juventus - colpo di scena dall’Inghilterra : arriva la conferma : LUKAKU JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “The Sun“, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente l’evolversi della situazione tra il Manchester United e Lukaku. L’attaccante belga sarebbe pronto a dire addio al club inglese, strizzando l’occhio in maniera netta e decisa alla Juventus. Un occhiolino che Paratici potrebbe decidere di cogliere al volo. […] More

Juventus - altra maxi plusvalenza : 20 milioni dalla Samp per Audero : “A seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, – si legge sul sito ufficiale della Juventus – è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società U.C. Sampdoria S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emil Audero Mulyadi a fronte di un corrispettivo di 20 milioni di euro pagabile nei prossimi quattro esercizi”. Ennesima plusvalenza super da ...

Juventus - il futuro di Allegri non dipende dalla sfida con l'Atletico : "Sto bene alla Juve . Ho ancora un altro anno di contratto. E ci sono obiettivi da raggiungere". Lo ha già detto diverse volte, lo diceva anche un anno fa. Lo dirà ancora Max Allegr i, perchè del suo ...

“Marcelo andrà alla Juventus - Tagliafico al Real Madrid” : conferme dall’agente! : I destini di Marcelo e Tagliafico potrebbero essere strettamente legati in chiave calciomercato, la Juventus sta alla finestra per il brasiliano Il nome di Marcelo rimbalza spesso e volentieri accostato a quello della Juventus. Il calciatore brasiliano potrebbe seguire l’amico Cristiano Ronaldo in bianconero, come rivelato dall’agente di un altro terzino sinistro, Nicolas Tagliafico. I due calciatori sono strettamente legati ...

La "profezia" di Galeone : "Allegri via dalla Juventus a fine anno" : Giovanni Galeone è un ex allenatore che in carriera si è seduto su panchine importanti come quelle di Napoli , Pescara e Udinese. Il 78enne è stato anche il tecnico di Massimiliano Allegri con cui ha ...

Il Napoli travolge il Parma : poker per tornare a -13 dalla Juventus : Il Napoli cala il poker al Tardini e prova a lanciare un avvertimento alla Juventus. Gli azzurri sbrigano la pratica Parma senza difficoltà, travolgendolo con Zielinski, Milik (doppietta) e Ounas in un match semplicemente dominato. Tre punti che consentono alla squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal

Isco-Juventus - clamoroso dalla Spagna : lo spagnolo ha chiesto la cessione : Isco-Juventus – Isco continua ad essere un nome caldo per il mercato della Juventus. In vista della prossima estate, i bianconeri potrebbero intraprendere una nuova trattativa con il Real Madrid dopo quella per Cristiano Ronaldo. Classe 1992, il talento spagnolo è ai margini del progetto tecnico di Santiago Solari, come dimostra l’esiguo minutaggio (1.161′ in 25 presenze) racimolato nella stagione […] More