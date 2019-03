Grillo attacca Salvini | Mago di Oz | a sua madre dissi | ' Signora perché non ha

Grillo attacca la manifestazione di Milano 'Razzismo falso problema'. Sala risponde 'Chi scende in piazza va rispettato' : Piuttosto che cacciare i mafiosi della politica offre a quella stessa vecchia politica alibi per rifarsi l'ennesimo lifting. Terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: cabaret ...

Grillo attacca la manifestazione di Milano : «Razzismo fenomeno mediatico» : Piuttosto che cacciare i mafiosi della politica offre a quella stessa vecchia politica alibi per rifarsi l'ennesimo lifting. Terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: cabaret ...

Grillo contestato a Torino dai No Vax : "Ci hai traditi". Lui attacca la Tav : "È una stella morta" : No Vax che non gli hanno perdonato la giravolta sui vaccini e la firma del manifesto per la scienza insieme all'arcinemico dei No Vax: quel Roberto Burioni, medico, che da anni si batte a favore ...

Grillo contestato a Torino dai No Vax : “Ci hai traditi”. Lui attacca la Tav : “È una stella morta” : Quando arriva a Torino, l’aria è già mesta. La sindaca Chiara Appendino passa un po’ prima dello spettacolo, per un saluto: ma non si ferma. E fuori dal teatro, ad accogliere Beppe Grillo, non ci sono le folle oceaniche dei giorni del Vaffa Day. Anzi. C’è uno sparuto gruppo di persone, una cinquantina in tutto, che lo attende con striscioni e fisch...

Fornero attacca Grillo : 'Lo ricordo su una Ferrari Testarossa - ha creato illusione' : Elsa Fornero, da anni, rappresenta l'icona di un Governo, quello tecnico presieduto da Mario Monti, il cui operato è stato fortemente criticato da diverse forze politiche. In particolare da parte della Lega e dal Movimento Cinque Stelle, che sono riuscite a trovare un'intesa fra loro anche in nome di una guerra aperta e alla Legge Fornero, che nel 2012 riformò il sistema previdenziale italiano. Questa mattina proprio la professoressa Elsa ...

Grillo attacca il Carroccio : "Vivono nell'altro mondo" : I genitori di Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Matteo Renzi. Li tiene insieme, Beppe Grillo, nell'invettiva che lancia dal palco del teatro Brancaccio: «I genitori ora ti lasciano carriole ...

Ex attivisti M5s contestano Grillo al suo show : 'Ci hai tradito' - Beppe attacca Salvini : 'Non ragiona normalmente' : ... abbiamo una missione quasi impossibile, di far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega, perché non è mica possibile coadiuvare i programmi così, perché vivono all'altro mondo". Grillo ...

Puntata su Beppe Grillo in replica su Rai 2. Il dem Anzaldi attacca Freccero : Il Pd, per bocca di Michele Anzaldi, attacca il direttore di Rai2 Carlo Freccero per aver mandato in replica il sabato pomeriggio la Puntata su Beppe Grillo."Per compiacere Grillo - afferma il segretario della commissione di Vigilanza Rai -, Freccero stravolge il palinsesto del sabato pomeriggio di Rai2. Davvero un direttore può disporre di una rete del servizio pubblico come fosse il citofono di un partito politico? Il Cda e ...

Rai - 30mila euro a Grillo per uno show - Il Pd attacca : 'Folle usare così i soldi pubblici' : All'artista genovese , protagonista di uno speciale dedicato ai grandi artisti italiani, verranno infatti pagati 30mila euro come diritti d'autore per alcuni spezzoni di spettacoli che Viale Mazzini ...

Rai nella bufera : paga 30mila euro a Beppe Grillo per i diritti dello show Il Pd attacca Freccero : «Ultrà» : Il lancio del programma «Sono cose da Repubblica delle banane. Ricordo a Grillo che 30 mila euro è lo stipendio annuo lordo di un impiegato comunale. Lui lo prende in una botta sola perché è un capo ...

Rai nella bufera : paga 30mila euro a Beppe Grillo per i diritti dello sho Il Pd attacca Freccero : «Ultrà» : Il lancio del programma «Sono cose da Repubblica delle banane. Ricordo a Grillo che 30 mila euro è lo stipendio annuo lordo di un impiegato comunale. Lui lo prende in una botta sola perché è un capo ...

Giorgio Gori : Non mi piace che il PD attacca Freccero per lo Speciale su Grillo : Polemiche su polemiche rispetto allo Speciale su Beppe Grillo che la Rete 2 trasmetterà domani sera in prima serata. Il programma sarà sulla falsa riga dello Speciale su Celentano già andato in onda e precede altri speciali che la seconda rete dedicherà ai grandi personaggi della televisione, ricordiamo Roberto Benigni e Enzo Tortora fra i protagonisti delle prossime puntate. Polemiche che sono partite da alcuni esponenti politici: da ...

Sanità - il ministro Grillo attacca De Luca : 'Snobba lo Stato' : 'Quando il governo precedente aveva nominato i commissari per la Sanità, De Luca non li ha fatti lavorare. Lo Stato era andato ad aiutare la Regione Campania e, per tutta risposta, il presidente ha ...

Beppe Grillo fischiato a Oxford attacca gli studenti : «Avete lasciato l'Italia» : Dal surreale controdiscorso di San Silvestro al manifesto per la scienza non è stato proprio un trionfo, ultimamente. Senza contare le uscite sulla Tav e sulla cannabis, e lo scambio di amorosi sensi ...