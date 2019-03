Tav | proposta Conte per la tregua | un sì condizionato ai bandi

Luigi Di Maio al Tav olo con una proposta : "Ok ai bandi - ma soldi dirottati sul Frejus" : "Se i bandi di gara della Tav dovessero partire l'unica opzione sul tavolo è dirottare quei soldi sulla linea del Frejus. Questa è nostra posizione inderogabile". Luca Carabetta, il deputato che per il Movimento 5 Stelle segue da sempre il dossier dell'Alta velocità e che in questo momento è tra le persone più vicine a Luigi Di Maio , illustra la proposta che con la quale il vicepremier grillino si ...

Latte - l'Antitrust scende in campo. Tavolo si aggiorna dopo "no" alla proposta del governo : Contro la speculazione nel Latte scende in campo l'Antitrust , che ha avviato un' istruttoria sul settore, per verificare l'esistenza di "pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare" ed ...