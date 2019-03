Salvini assicura che il governo non cadrà sulla Tav

Tav - Salvini risponde a Di Maio : “Io irresponsabile? Parlava ai suoi”. Poi rassicura : “Questo governo andrà avanti” : La decisione sui nuovi bandi dell’Alta Velocità Torino-Lione va presa entro lunedì e, all’indomani delle polemiche per il discorso del premier Conte sull’opportunità di ridiscutere i criteri di finanziamento dell’opera con Francia e Unione Europea, il vicepremier Matteo Salvini ha cercato di allentare le tensioni all’interno del governo rispondendo alle parole dell’altro vicepremier, Luigi Di Maio, che giovedì sera ...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5s ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

"Con il vecchio centrodestra non tornerò mai" - assicura Salvini : Matteo Salvini esclude un ritorno a un'alleanza nazionale con il centrodestra. "Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro", ha affermato il leader leghista in un'intervista a Repubblica, "governiamo insieme nelle regioni, nei comuni. Ma finisce li'", anche dopo il successo ottenuto con Christian Solinas in Sardegna. "Oggi c'è da festeggiare una pagina nuova per l'isola", ha spiegato Salvini, "tutte le altre sono ...

Salvini rassicura Di Maio : "Non chiederò premiership" : "Non cambia nulla, si va avanti. Ho dato la mia parola e la mia parola vale cinque anni e non certo cinque mesi...''. In collegamento telefonico con La7 speciale elezioni, Matteo Salvini assicura che ...

Sardegna alle urne - affluenza in aumento rispetto al 2014. Salvini assicura : 'Non ci sarànno ripercussioni sul governo' : Seggi aperti fino alle 22 per le elezioni regionali. alle 19 l'affluenza era del 43,78% un paio di punti in più rispetto alle ultime elezioni. Salvini rompe ancora il silenzio elettorale. Solo lunedì ...

Sardegna alle urne - affluenza in aumento. Salvini assicura : 'Non ci sarànno ripercussioni sul governo' : Seggi aperti fino alle 22 per le elezioni regionali. alle 19 l'affluenza era del 43,78% un paio di punti in più rispetto alle ultime elezioni. Solo lunedì si conosceranno i risultati. Su La7 dalle 16.

Pensioni - UE boccia Manovra - ma Salvini rassicura su Quota 100 : Nella giornata di ieri il quotidiano Repubblica ha anticipato quello che potrebbe essere il giudizio sulla Manovra, totalmente negativo, contenuto nel Country report dell'Unione Europea, sarebbe infatti in arrivo la bocciatura su Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte dell'Ue. Secondo quello che viene riferito dal quotidiano, questi provvedimenti stabiliti voluti a gran forza soprattutto dal Movimento 5 Stelle sarebbero, per la Commissione ...

Diciotti - voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...

Autonomie - TAV e caso Diciotti : il Governo scricchiola. Salvini assicura : 'Durerà' : ... partono le assunzioni al Ministero dei Beni Culturali Finanza La disputa sull'oro di Bankitalia: è possibile vendere le riserve auree? Lifestyle Economia locale: il villaggio salvato dagli ulivi ...

Diciotti - sul blog M5s il quesito su Salvini che assicura : "Governo comunque avanti" | Grillo ironico : "Se voti Sì vuol dire No" : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Si vota dalle 10 alle 19: per dire 'no' bisogna votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti.

Salvini : “Luigi mi ha rassicurato da subito. E grandi barricate dei 5 Stelle non ne vedo” : Matteo Salvini è appena tornato dall’ospedale della Maddalena dove sono stati chiusi interi reparti. Addita quel che resta di questo presidio sanitario come esempio di una sinistra al governo della Sardegna incapace di garantire servizi. Ora a sistemare le cose in tutta la regione ci dovrebbe pensare il suo candidato Christian Solinas, il leader de...

Autonomia Regioni - primo passo in Cdm - Salvini rassicura M5s : non ci saranno cittadini di serie A e di serie B : ... Erika Stefani che, ha portato in Consiglio dei ministri le bozze delle tre Intese dopo il via libera del ministero dell'Economia. Il tema di fondo, infatti, sono le risorse finanziarie che le tre ...

Salvini rassicura gli alleati di governo. 'Non cambia niente - non ci sarà rimpasto' : Le parole del vicepremier leghista all'indomani del voto in Abruzzo dove nel M5S con il passare delle ore si fa strada una sensazione di amerezza circa il flop alle regionale con la candidata Marcozzi ...

"Non cambia nulla" - Salvini rassicura i 5S : "E' un voto abruzzese, non penso che gli amici del Cinque Stelle abbiano alcunché da temere, per me non cambia nulla ". Matteo Salvini rassicura l'alleato di governo commentando il risultato del M5S ...