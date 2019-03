Occhiaie | come coprirle senza correttore

vanityfair

(Di sabato 9 marzo 2019) I rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi (alternativi) per combattere leI rimedi ...

dormotroppo : RT @sononera: Vorrei un mondo che ci vuole così come siamo, imperfette, mestruate, addolorate, sovrappeso, felici, single, anmogliate, mamm… - thereallexiezzz : RT @SerchoUfficiale: Le occhiaie sempre come se le ho tatuate - Lord_Spleen : Oggi sia mia madre che mio padre mi hanno chiesto come sto perchè sono 'Pallidissimo e con le occhiaie' -