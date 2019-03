MotoGp – Test negativi | qualifiche positive! Dovizioso sorpreso del risultato | “non mi

MotoGp – Confermati i test ufficiali : da Misano alla Finlandia - tutti i dettagli : La MotoGp ufficializza le date dei test della categoria regina del 2019: tutti i dettagli Sono stati Confermati oggi i dettagli dei test della classe MotoGp. Prima di scendere in pista ed entrare in azione per la stagione 2019, a Losail, sono state decise oggi le date e i dettagli per i test della MotoGp della stagione. La sessione del 29 e 30 agosto sul circuito di Misano è stata confermata, mentre c’è la possibilità di fare un test ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la mina vagante Suzuki. Rins e Mir velocissimi nei test invernali : possono impensierire i big : Dopo quattro anni di crescita costante sembra essere finalmente arrivato il momento giusto per tornare alla vittoria in casa Suzuki, che si appresta a cominciare il Mondiale 2019 di MotoGP a Losail, in Qatar. La casa nipponica è rientrata a pieno regime nel MotoMondiale a partire dal 2015 (dopo 4 anni di stop) senza riuscire mai a trovare la giusta continuità nell’arco della stagione per insidiare le posizioni di vertice occupate da Honda, ...

MotoGp – Marquez - lo psicologo e Dovizioso : “Andrea? Si è nascosto nei test!” : Marc Marquez pronto all’esordio stagionale, la condizione fisica recuperata al 100%: il campione del mondo tra psicologi e… ‘nascondini’ Mancano 10 giorni esatti al primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. I tifosi non vedono l’ora di assistere allo spettacolo della prima gara dell’anno e di scoprire chi riuscirà ad aggiudicarsi il Gp del Qatar, mentre i piloti si godono gli ultimi giorni di relax, per ...

MotoGp - Test Losail 2019 : segnali di risveglio in Yamaha. Maverick Vinales e Valentino Rossi possono rallegrarsi ma c’è ancora lavoro da fare : Il tempo dei Test di MotoGP è scaduto e ora non resta che affrontare il Mondiale 2019, che avrà inizio proprio nello stesso luogo in cui si è provato per tre giorni e in cui i team della classe regina hanno incamerato ed elaborato dati a profusione. 72 ore a Losail (Qatar) nelle quali la Yamaha è tornata in auge. Quattro M1 nei primi sei posti non si vedevano da un po’ e, anche se non vi sono punti in palio, i miglioramenti sono ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo in ripresa e la Honda cresce : La scadenza del 10 marzo è ormai vicina. Sotto le luci artificiali di Losail (Qatar) il grande Circus del Motomondiale tornerà a regalare emozioni agli appassionati e l’ormai tradizionale appuntamento qatariano è il proemio ideale alla stagione che sta per cominciare. La classe regina sarà, come è logico, la vera fonte d’attrazione e proprio lungo i 4.5 km del circuito arabo che le nuove moto 2019 si sono esibite per Testare il ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la griglia di partenza e il borsino dei favoriti dopo i Test invernali. Marc Marquez ancora l’uomo da battere : Siamo ormai a soli 11 giorni dall’avvio ufficiale del Mondiale MotoGP 2019. Si sono conclusi anche i Test pre-stagionali di Losail, proprio dove prenderà il via il campionato nel fine settimana del 10 marzo e, dopo quanto visto anche a Sepang, possiamo iniziare a comporre una griglia di partenza virtuale della stagione nella classe regina. Davanti a tutti ovviamente, anche se non si è visto nei Test, il campione del mondo Marc Marquez. Il ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Andrea Iannone nelle retrovie con un’Aprilia in crescita ma alle spalle degli altri team ufficiali : I Test pre-stagionali della MotoGP si sono conclusi ed è tempo di bilanci anche in casa Aprilia in vista della partenza del Mondiale 2019, che comincerà il 10 marzo con la gara inaugurale in Qatar. Per l’Aprilia Racing team Gresini i tre giorni di Test a Losail sono stati molto intensi, con i tre piloti (incluso il collaudatore Bradley Smith) che hanno lavorato su diversi aspetti della moto alla ricerca del migliore set-up possibile da ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Andrea Dovizioso fa il compitino e non si cura troppo del cronometro : E i Test di Losail sono andati in archivio. L’ultima tre-giorni prima dell’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP, sempre sul tracciato qatariano, ha espresso dei giudizi precisi: la Yamaha è in crescita e Maverick Vinales è tornato ad essere “Top Gun”. Tuttavia dei problemi ad Iwata ancora ne hanno, specie sugli pneumatici in configurazione da gara. “Perdiamo tanto in accelerazione e non riusciamo a mantenere costanza ...

MotoGp - Test Qatar – Il rammarico di Bagnaia : “giornata positiva - ma che peccato per il time attack” : Pecco Bagnaia chiude 12° l’ultimo giorno di Test in Qatar: il pilota della Ducati Pramac soddisfatto dei miglioramenti, ma che rammarico quell’unico time attack potuto tentare in giornata Ultimo giorno di Test in Qatar, da domani in poi sarà solo attesa per l’esordio nel Motomondiale. Il lunedì di Losail ha dato gli ultimi feedback utili per sistemare gli ultimi dettagli in vista della prima gara del calendario, con i ...

MotoGp - Test Qatar – Marquez - pacca a Lorenzo e analisi degli avversari : “Jorge farà bene. Favoriti? Mi preoccupano in 3” : Terzo posto per Marc Marquez nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo va veloce ed è a posto fisicamente. Al termine della giornata il pilota Honda tira le somme e analizza gli avversari I Test in Qatar si sono conclusi in maniera positiva per Marc Marquez. Il campione in carica ha avuto risposte positive dal suo fisico, dopo il problema alla spalla Testata oggi con una brutta caduta (senza conseguenze), e soprattutto dalla ...

MotoGp - Test Qatar – Jorge Lorenzo - tra frecciatine e paura : “più adattato alla Honda che alla Ducati. Caduta? Ho protetto la mano” : Quinto posto per Jorge Lorenzo nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo migliora il feeling con la Honda nonostante la paura per la caduta Si concludono in maniera positiva i primi Test di Jorge Lorenzo da pilota della Honda. Assente in Malesia per i ben noti problemi allo scafoide, il pilota spagnolo ha potuto provare la nuova moto solo sul tracciato di Losail. Miglioramenti giorno dopo giorno per Lorenzo che ha chiuso ...

MotoGp - Test Qatar – Rins va veloce e sogna in grande : “io favorito? Non sono obbligato a vincere ma…” : Alex Rins sorprendente tutti nei Test in Qatar e si candida come possibile vincitore della prima gara della stagione: il pilota spagnolo proverà a dare un dispiacere a tutti gli avversari Alex Rins è la vera sorpresa dei Test di Losail. Il pilota Suzuki, già veloce in Malesia, si è ripetuto sul circuito di Losail sorprendendo tutti negli ultimi Test che precedono l’esordio nel Mondiale. Secondo gli addetti ai lavori, lui e Vinales ...

MotoGp - test di Losail. Rossi : 'Per vincere c'è da lavorare'. Vinales : 'Siamo da podio' : Il nove volte campione del mondo è contento in particolare del time attack : "Ci sono tante Yamaha davanti nel time attack: io, Vinales, ma anche Quartararo è andato molto forte". Vinales e il ...