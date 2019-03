Domande di mobilità | i docenti potranno presentarla a partire dall' 11 marzo

Domande di mobilità : da lunedì 11 marzo i docenti - dal 1° aprile gli Ata : Il ministero dell'Istruzione ha comunicato le date utili per la presentazione delle Domande della prossima mobilità che riguarda i docenti e il personale Ata. Le Domande per i docenti potranno essere compilate e inviate, per mezzo del sito Istanze online del Miur, sulla piattaforma Polis a partire dall'11 marzo fino al 5 aprile. Per quanto riguarda il personale educativo, invece, le Domande slitteranno al 3 maggio e fino al 28 dello stesso mese ...

Mobilità 2019 docenti e ATA : le novità e le date delle Domande : Quali sono le date per la presentazione della domanda di Mobilità 2019 per docenti e ATA? Quali novità ci sono quest’anno? Le domande per la Mobilità del personale docente potranno essere presentate su Istanze online a partire dall’11 marzo e fino al 5 aprile. date domande Mobilità 2019 Le date per la presentazione delle domande di Mobilità 2019 sono: docenti: dall’11 marzo al 5 aprile Personale Educativo: dal 3 al 28 Maggio; Licei ...