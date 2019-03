Voce pesante a La7 | Massimo Giletti adesso dice basta Cosa sta succedendo

caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2019)è una abituato a far parlare di sé e pure stavolta non è stato da meno. Tra qualche battuta e un po’ di tensione le voci di un ritorno del conduttore di ‘non è l’Arena’ a viale Mazzini sono tornate a circolare anzi, c’è chi lo dà già per certo. Una rivoluzione che si spalmerà su 10-12 mesi, una serie di cambi e avvicendamenti di matrice “sovranista” di cui Repubblica dà alcune, importantissime, anticipazioni.La tv di Stato guidata da Marcello Foa e Fabrizio Salvini, non è certo un mistero, vuole riportare “a casa”, oggi impegnato a La7 con Non è l’Arena. La novità, semmai, sta nel fatto che il ritorno dia questo punto sarebbe imminente (e lui è ben felice pare): fissato per subito dopo le elezioni Europee di maggio, a fine stagione dunque. Dopo i due anni di esilio in polemica con la ...

