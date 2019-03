Tav | intesa Consiglio-Parlamento permette cofinanziamento Ue al 50%

Tav - il governo : non c’è intesa. Altre 48 ore per decidere. Di Maio : è tosta : La presidenza del Consiglio: verificare la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici

Tav - il governo : non c'è intesa Altre 48 ore per decidere : Mezzo governo: Da l premier Giuseppe Conte a Luigi Di Maio, da Giovanni Tria a Giancarlo Giorgetti al presidente della Camera Roberto Fico prenderanno parte in giornata a un convegno su «L'economia ...

Tav - ancora niente intesa nel governo. Chi mollerà M5s o Lega? : "Salvini e Di Maio troveranno un escamotage", sussurrano fonti del ministero dell'Economia dove si osserva con preoccupazione il crescendo di tensione sulla Tav. E dove la linea è stata espressa con ...

Grieco (Regioni) : "Contatti con governo per Tavolo su navigator - occorre intesa" : Roma, 4 mar. (Labitalia) - "Come Regioni siamo state ricontattate dal governo, e speriamo di ripre[...]

Fazio intervista Macron : «Sulla Tav abbiamo un impegno - possiamo trovare l?intesa» : MILANO L?amore per Napoli, l?adolescenza in Toscana, la passione per il teatro di Eduardo De Filippo. Ma anche la preoccupazione per il serpeggiare di razzismo e antisemitismo, il sogno...

Fazio intervista Macron : 'Sulla Tav abbiamo un impegno - possiamo trovare l'intesa' : C'è la stessa paura anche in Francia, e quindi siamo stretti tra apertura e chiusura - ha ammesso Macron - La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i ...

Tav - ancora forti tensioni nel governo. M5S insiste sul no - ma Salvini : lavoriamo per un’intesa : Entro l’11 marzo il governo deve decidere sui bandi. Casaleggio: «La base si è già espressa. Una crisi? Non credo» . Di Maio in silenzio. Verso un nuovo vertice tra il premier Conte e i vice...

Esclusivo : sì del M5S alla mini-Tav Svolta in estate. Intesa con la Lega : Il Movimento 5 Stelle dirà sì al progetto di una mini-Tav ambientalmente ed economicamente meno impattante di quello bocciato dall'analisi-costi benefici del professor Marco Ponti. In merito ci sarebbe già un accordo di massima con la Lega... Segui su affaritaliani.it

Intesa tra Corciano e Magione per potenziare l'asse produttivo Taverne-Bacanella : I sindaci: "Un impegno per farne l'area produttiva più competitiva dell'Umbria" , UMWEB, PERUGIA " Firmato questa mattina a Perugia dai sindaci del comuni di Corciano, Cristian Betti, e Magione, ...

Tav - si lavora a intesa ma solo per rinviare Dl sul codice appalti : Ormai non ci sono dubbi: l’obiettivo principale del Governo è posticipare il rebus Tav a dopo le europee del 26 maggio. Lo conferma la mozione della maggioranza approvata ieri alla Camera da M5s e Lega con 261 sì contro 136 no in cui si impegna il governo a «ridiscutere integralmente il progetto»...

Intesa M5s-Lega sulla mozione congiunta per la Tav : 'da ridiscutere integralmente l'opera' : Oggi la Camera voterà il testo, rimandato il confrotno a dopo le elezioni Europee e Amministrative. Per il governatore del Piemonte Chiamparino approvare il documento vuol dire mettere una pietra ...

Tav - intesa per mozione Lega-M5s : «Ridiscutere integralmente il progetto». Renzi attacca : voto di scambio : Accordo M5s-Lega sul testo della mozione sulla Tav depositata alla Camera. Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo...

Tav - intesa M5S-Lega : "L'opera va ridiscussa" | Il governatore Chiamparino : "Pietra tombale" : I due partiti di maggioranza prendono ancora tempo sulla Torino-Lione. intesa per la mozione che verrà presentata nelle prossime ore a Montecitorio: l'opera andrà ridiscussa. Protestano Pd e Forza Italia