Serie A | 27^ giornata | le probabili formazioni

(Di venerdì 8 marzo 2019) In questo 27esimo turno diA sono tante le partite interessanti. La Juventus anticipa al venerdì, in vista del ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid. Allegri fa riposare alcuni big, primo su tutti Cristiano Ronaldo; anche Bonucci e Chiellini non saranno del match. Il Napoli va sul campo del Sassuolo, il Milan contro il Chievo per mantenere il terzo posto, l’Inter a San Siro contro la Spal per tenere il passo in vista del derby di settimana prossima, la nuova Roma di Ranieri ospita all’Olimpico l’Empoli nel posticipo di lunedì, senza Kolarov, Fazio e Dzeko fuori per squalifica. Ecco tutte leJUVENTUS-UDINESE, oggi ore 20,30Juventus (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Rugani, Caceres, Barzagli, Spinazzola; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Alex Sandro.Udinese (3-5-2) probabile formazione: Musso, ...

