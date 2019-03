Roma | dopo il disastro in Champions addio anche a Monchi | licenziato il ds spagnolo

Roma - un’altra rivoluzione : dopo Di Francesco saluta anche il ds Monchi : Una Roma stravolta, in attesa della rivoluzione che arriverà in estate, con l’unico obiettivo di centrare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Il giorno dell’arrivo nella Capitale del nuovo allenatore, Claudio Ranieri, coincide anche con l’addio del direttore sportivo Monchi. Il dirigente spagnolo ha deciso di lasciare e risolvere il proprio contratto con due anni di anticipo sulla scadenza: ...

Monchi - lascia la Roma/ Risoluzione consensuale : dopo Di Francesco saluta il ds : Monchi saluta la Roma: Risoluzione consensuale del contratto in corso. dopo Di Francesco un altro saluto in quel del club giallorosso

Roma - via anche Monchi : addio dopo nemmeno due anni. Atteso l'annuncio : Rivoluzione in casa Roma: questa mattina, intorno alle 10.10, è arrivato all'aeroporto di Ciampino Claudio Ranieri. Blindatissimo, accompagnato dalla moglie, il nuovo tecnico andrà a casa, poi a ...

Di Francesco story a Roma : dalla semifinale di Champions all'esonero dopo Porto : "Io sono un pazzo, perché un allenatore che fa una cosa del genere in una partita del genere è a suo rischio e pericolo: m'avreste ammazzato". E invece… tre, a zero. L'impresa Roma contro i marziani ...

Roma - Manuel Bortuzzo in piscina un mese dopo essere stato ferito nella sparatoria (video) : La gara più difficile è appena iniziata per Manuel Bortuzzo. Questa volta non c’è il cronometro da battere: il nuotatore non ha bisogno di confrontarsi con qualche avversario, eppure sta superando tutti i record nei tempi della riabilitazione, che prosegue più veloce del previsto. È passato poco più di un mese dal 3 febbraio, quando fu ferito per sbaglio da due balordi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, mentre si trovava con la sua ragazza a ...

Roma - rivoluzione dopo l'uscita dalla Champions League : La sconfitta con il Porto ha convinto James Pallotta a cambiare tutto: allenatore e direttore sportivo. Ecco i nomi sul tavolo

Roma - Monchi conferma : “Nel dopo gara un po’ di nervosismo” : E’ il primo intervento pubblico post Roma-Porto per il ds giallorosso Monchi. Non aveva parlato ieri sera, successivamente alla sconfitta, lo fa adesso su Twitter tramite il suo profilo ufficiale. conferma il nervosismo di fine gara, ma cerca di fare chiarezza su quanto è stato detto: “Ho letto – scrive Monchi – che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a ...

Roma - dopo il ko col Porto scontro tra Monchi e i tifosi : 'Siete meglio voi - vi prendo uno a uno' : Un incrocio pericoloso quello tra la squadra e i tifosi di ritorno dalla trasferta. Teatro l'aereoPorto di OPorto , poche ore prima dell'imbarco della Roma dopo la sconfitta di ieri sera. Alcune ...

Roma giù in Borsa dopo l’eliminazione dalla Champions : Roma in Borsa – La serata di Oporto è finita nel peggiore dei modi per la Roma di Eusebio Di Francesco, eliminata agli ottavi di finale di Champions League. dopo aver vinto la gara di andata con il risultato di 2-1, i giallorossi sono stati sconfitti per 3-1 al termine di una gara protrattasi ai […] L'articolo Roma giù in Borsa dopo l’eliminazione dalla Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Dopo il voto alle primarie del Pd - che succede a Roma? : Roma. Quale riflesso avrà su Roma la vittoria del governatore del Lazio Nicola Zingaretti alle primarie del Pd? La domanda corre tra Campidoglio, Regione e Nazareno. E mentre Zingaretti mette nella lista delle priorità la Tav e le autonomie, a livello locale un bisbiglìo insistente raggiunge il segr

Porto-Roma - Pallotta furente dopo l'eliminazione dei giallorossi : 'stufo di questa merda' : Il Presidente della Roma twitta al veleno dopo l'eliminazione dei giallorossi agli ottavi di Champions League: le parole di James Pallotta dopo un match contraddistinto dalle polemiche arbitrali, ...

Porto-Roma - Pallotta furente dopo l’eliminazione dei giallorossi : “stufo di questa merda” : Il Presidente della Roma twitta al veleno dopo l’eliminazione dei giallorossi agli ottavi di Champions League: le parole di James Pallotta dopo un match contraddistinto dalle polemiche arbitrali, James Pallotta ha voluto dire la sua sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League disputata ieri sera tra Roma e Porto. Il club portoghese ha eliminato dal torneo europeo la squadra italiana, che però ha da rimproverare ...

Di Francesco non parla dopo il Porto - la Roma deciderà nelle prossime ore il suo futuro : La delusione per una sconfitta che fa male e che rischia di segnare il suo futuro sulla panchina giallorossa. dopo il ko contro il Porto e la conseguente eliminazione dalla Champions League agli ...

La Roma dice addio alla Champions League dopo un’autentica battaglia : La Roma esce dalla Champions League per via di un rigore assegnato con il Var nel finale del secondo tempo supplementare.