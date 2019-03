Quanto ci piace l’Ancelotti arrabbiato

ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il leader calmo Sarà anche il leader calmo, e lo è, ma quando Ancelotti si arrabbia ciassai. Dobbiamo confessare che domenica sera, dopo Napoli-Juventus, eravamo rimasti spiazzati dalle parole dell’allenatore nel post-partita. E non solo per il riferimento all’arbitro. Ci può stare – per dirla alla Benitez -, Ancelotti lo ha fatto col consueto garbo e ha colto il vero nodo della questione: era davvero chiara occasione da rete visto che Ronaldo si era allargato non poco il pallone? Però limitare Napoli-Juventus a quell’episodio a nostro avviso era eccessivo. E soprattutto, aggiungiamo, pericoloso per un ambiente che ormai ha fatto della Juventus la propria ossessione. Quando si perde, tranne casi davvero rarissimi, è perché in un modo o nell’altro il nostro avversario è stato più forte. E Ancelotti, come tutti gli uomini di sport, non può che ...

