Inter | Icardi | si va verso la svolta | tregua tra Wanda Nara e Marotta

Inter in emergenza infortuni - Icardi quando torni? : L’Europa League aveva tolto Icardi all’Inter, l’Europa League adesso sembra proprio costringere il club a riprendersi il suo ex capitano.Il lavoro diplomatico era già partito alla vigilia della trasferta di Francoforte, con l’incontro in sede tra l’a.d. Beppe Marotta, Mauro e Wanda, ma con la novità dell’avvocato Paolo Nicoletti come mediatore.Ecco, quella che sembrava solo una prima tappa per ricucire lo strappo adesso va letto come primo ...

Inter - emergenza in attacco : Icardi ora che cosa farà? : Scherzi del destino, in una storia fatta di coincidenze ed emergenze. L'Europa League aveva tolto Icardi all'Inter, l'Europa League adesso sembra proprio costringere il club a riprendersi il suo ex ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Rigore di Brozovic? Decide Spalletti. Icardi è importante' : L'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez ha concesso un'Intervista a Sky Sport dopo il pari contro l'Eintracht: 'Durante la partita abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. È stata una partita dura, loro hanno pressato bene, noi cercavamo di saltare ...

Europa League - Inter - Spalletti glissa su Icardi : 'chiedete a Marotta - è lui che ha parlato con Mauro' : Luciano Spalletti glissa sulla situazione di Icardi nel post gara contro il Francoforte: l'allenatore nerazzurro si concentra sulla prova dell'Inter e 'assolve' Brozovic per il rigore sbagliato ...

Europa League – Inter - Spalletti glissa su Icardi : “chiedete a Marotta - è lui che ha parlato con Mauro” : Luciano Spalletti glissa sulla situazione di Icardi nel post gara contro il Francoforte: l’allenatore nerazzurro si concentra sulla prova dell’Inter e ‘assolve’ Brozovic per il rigore sbagliato Spalletti sperava di festeggiare i suoi 60 anni, compiuti proprio quest’oggi, con una vittoria nella trasferta di Europa League contro il Francoforte. L’Inter però si è fermata al rigore sbagliato di Brozovic, ...

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto che non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...

Inter - Spalletti : 'Gara autoritaria - Perisic recuperabile. Icardi? So cosa ha detto a me' : L'Inter resiste e strappa da Francoforte un pareggio importante. Sofferenza, carattere e rimpianti per i nerazzurri contro l'Eintracht, che hanno rischiato più volte di incassare il gol ma sono andati ...

Inter - Zanetti : Icardi? Ben venga questa apertura : 'Speriamo di arrivare ad una conclusione - ha aggiunto Zanetti a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con l' Eintracht Francoforte in Europa League - . È un bellissimo ambiente, queste partite mi ...

Eintracht-Inter - Brozovic non fa l’Icardi dal dischetto : il croato fallisce il rigore - Trapp para [VIDEO] : Brozovic fallisce il rigore che avrebbe potuto regalare all’Inter il vantaggio nella sfida di Europa League contro l’Eintracht Al 22° del primo tempo della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht, Marcelo Brozovic fallisce un’occasione importante per portare in vantaggio i nerazzurri. Il centrocampista croato si sostituisce all’assente Mauro Icardi e calcia il rigore assegnato all’Inter per il fallo su ...

Icardi-Inter - Ambrosini cita Verga : “Mi ricordano i Malavoglia” : Ambrosini “cita” Giovanni Verga “La situazione che l’Inter sta vivendo con Mauro Icardi, mi fa pensare ai Malavoglia di Verga. Una famiglia che va in crisi con l’allontanamento del figlio maggiore”. Questa è la (colta) similitudine che ha scelto Massimo Ambrosini, intervenuto nel corso dello speciale “Uefa Europa League” su SkySport, per descrivere il momento del club neroazzurro, alle prese da ...

Mauro Icardi e l’Inter sono tornata a parlarsi - la svolta : Mauro Icardi e l’Inter sono tornati a parlarsi. Chissà che non sia un segno del destino, se è vero che Eintracht in tedesco vuol dire armonia.L’Europa toglie, l’Europa dà: Vienna era stata la tappa dello strappo, Francoforte indirettamente segna l’inizio della fine, della fine del tunnel s’intende.Con l’aiuto di un interprete, nel senso lato del termine, e con un risultato che apre scenari fino a ieri mattina impensabili: già domani il fu ...

Caso Inter - Ivana Icardi rincara la dose : “Mauro attento o Wanda ti rovinerà” : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, con il calciatore argentino ormai è rottura definitiva. Parole pesanti da parte di Ivana Icardi, sorella più piccola dell’attaccante, ecco le dichiarazioni a ‘La Gazzetta del Sud’: “Quando conobbe Wanda – racconta Ivana – in tanti mi dicevano che lei lo avrebbe allontanato da tutti. Ma io non ci credevo, difendevo lei e ...

Inter - Icardi si riavvicina ai compagni : adesso sarebbe pronto al rientro : Potrebbe avviarsi verso la conclusione il caso Mauro Icardi in casa Inter. Il centravanti argentino ieri ha incontrato l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, in compagnia della moglie e agente, Wanda Nara. Un incontro cordiale, come specificato nel comunicato diramato dalla società, che sembra aver portato a quello che tutti si auspicavano. L'attaccante di Rosario, infatti, potrebbe tornare in gruppo già domani ed essere convocato per la ...

Per Sport Mediaset l’incontro Icardi-Inter non ha sbloccato niente : Rassegna stampa troppo ottimistica Questa mattina abbiamo letto un’ottimistica rassegna stampa sull’incontro tra Icardi e l’Inter – nella persona di Beppe Marotta -, incontro avvenuto ieri negli uffici di Wanda Nara alla presenza del mediatore Paolo Nicoletti (amico di Massimo Moratti). Il Corriere della Sera ha scritto: “Il disgelo e` iniziato, si puo` fare pace”. E ancora: “Marotta ha voluto la sua assicurazione su un ...