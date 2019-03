Inter | Icardi si allena ancora a parte | previsti nuovi contatti con Marotta

Inter - nessun rientro per Icardi : lavora ancora a parte : nessun rientro in gruppo ancora per Mauro Icardi . L'attaccante dell'Inter ha infatti proseguito nel lavoro personalizzato e fisioterapie per il dolore al ginocchio destro, lavorando a parte e non ...

Inter - Pistocchi su Zhang Jindong : sarebbe stato decisivo per il caso Icardi : In casa Inter, archiviato il pareggio ottenuto ieri contro l'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, i nerazzurri si rituffano sul campionato, dove domenica affronteranno la Spal, allo stadio Meazza alle ore 15. La squadra di Luciano Spalletti non può più sbagliare dopo aver perso settimana scorsa contro il Cagliari ed essere stata superata in classifica dal Milan. E in vista del tour de force che attende il ...

Inter - ore decisive per il rientro di Icardi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Marotta e l'avvocato Nicoletti per cercare di accelerare il rientro di Mauro Icardi , ma ha senso pensare che già oggi possa essere il giorno della svolta. Per il bene di tutti.

Inter-Icardi - è ancora gelo : l’attaccante continua a non allenarsi : L’Inter è reduce dal pareggio in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, un risultato non entusiasmante in vista della partita di ritorno considerando anche che Luciano Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez, emergenza in attacco per i nerazzurri. Ma a tenere banco è sempre più il caso Icardi, si era parlato nelle ultime ore di una possibile riappacificazione e di una possibile convocazione per la ...

Inter-Icardi - resta lo stallo : non si allena in gruppo : Mauro Icardi resta sul lettino della fisioterapia ad Appiano Gentile. L'argentino non si è allenato stamattina con la squadra di ritorno dall'Europa League e per adesso, quindi, slitta la pace con l'...

L’incredibile ribellione di Mauro Icardi continua : anche oggi non si allena - l’Inter sotto scacco : Mauro Icardi non si vede ancora dalle parti della Pinetina, dimenticando forse d’essere sotto contratto con l’Inter ancora per diversi anni Mauro Icardi continua a far discutere. Dopo l’incontro tra il calciatore, Marotta e Wanda Nara, si attendeva con ansia il suo ritorno in campo, ma secondo quanto rivelato da Sportmediast ancora l’argentino non si è visto dalle parti della Pinetina. Niente allenamento anche oggi, ...

Inter - Icardi non si allena con la squadra : ancora assente con la Spal? : Inter Icardi – Dopo tante settimane passate lontano dal campo, Mauro Icardi sembra ancora non essere pronto al rientro. Il caso che ha scatenato il mondo del calcio nostrano non si placa ma, adesso, l’Inter ha bisogno del suo numero 9. In giornata è previsto un nuovo vertice, molto probabilmente telefonico, tra l’attaccante argentino, la moglie-agente Wanda […] L'articolo Inter, Icardi non si allena con la squadra: ...

Inter - Icardi : si va verso la svolta - tregua tra Wanda Nara e Marotta : FRANCOFORTE - La nuova e decisiva puntata della saga Icardi , l'incontro a Milano con Marotta al rientro della squadra dalla Germania, per ufficializzare il reintegro del centravanti, l'ha ...

Inter in emergenza infortuni - Icardi quando torni? : L’Europa League aveva tolto Icardi all’Inter, l’Europa League adesso sembra proprio costringere il club a riprendersi il suo ex capitano.Il lavoro diplomatico era già partito alla vigilia della trasferta di Francoforte, con l’incontro in sede tra l’a.d. Beppe Marotta, Mauro e Wanda, ma con la novità dell’avvocato Paolo Nicoletti come mediatore.Ecco, quella che sembrava solo una prima tappa per ricucire lo strappo adesso va letto come primo ...

Inter - emergenza in attacco : Icardi ora che cosa farà? : Scherzi del destino, in una storia fatta di coincidenze ed emergenze. L'Europa League aveva tolto Icardi all'Inter, l'Europa League adesso sembra proprio costringere il club a riprendersi il suo ex ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Rigore di Brozovic? Decide Spalletti. Icardi è importante' : L'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez ha concesso un'Intervista a Sky Sport dopo il pari contro l'Eintracht: 'Durante la partita abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. È stata una partita dura, loro hanno pressato bene, noi cercavamo di saltare ...

Europa League - Inter - Spalletti glissa su Icardi : 'chiedete a Marotta - è lui che ha parlato con Mauro' : Luciano Spalletti glissa sulla situazione di Icardi nel post gara contro il Francoforte: l'allenatore nerazzurro si concentra sulla prova dell'Inter e 'assolve' Brozovic per il rigore sbagliato ...

Europa League – Inter - Spalletti glissa su Icardi : “chiedete a Marotta - è lui che ha parlato con Mauro” : Luciano Spalletti glissa sulla situazione di Icardi nel post gara contro il Francoforte: l’allenatore nerazzurro si concentra sulla prova dell’Inter e ‘assolve’ Brozovic per il rigore sbagliato Spalletti sperava di festeggiare i suoi 60 anni, compiuti proprio quest’oggi, con una vittoria nella trasferta di Europa League contro il Francoforte. L’Inter però si è fermata al rigore sbagliato di Brozovic, ...

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto che non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...