8 marzo su PS4 | Sony festeggia le donne con un bellissimo tema in regalo

(Di venerdì 8 marzo 2019)Oggi è l’8e si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Anche su PS4! Per la festa dedicata a tutte le nostre amatissime, ancheha infatti deciso di non restare a guardare, ma anzi di omaggiare le videogiocatrici e più in generale una giornata che ha prima di tutto un'enorme valenza storica - purtroppo troppo spesso messa da parte in cambio di facili romanticismi. Il colosso giapponese del gaming regala quindi alla sua utenza uno specialeper PlayStation 4, console di ultima generazione attualmente regina di vendite. E di cui prenderà il posto - forse molto presto - la successiva PS5, già al centro di svariati rumor.Tornando alla giornata di festa, possiamo ammirare il nuovogratis per PS4 grazie al video riportato in calce di articolo. Il team coinvolge molte delle eroine che abbiamo imparato a conoscere e ad amare in tanti capolavori legati ...

