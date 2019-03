Roma | Manolas | ' E' una vergogna | c' è il Var e non è andato a vederlo'

Roma - Manolas senza peli sulla lingua : “non capisco perchè queste cose succedano sempre a noi” : Il difensore greco si è scagliato contro l’arbitro al termine del match con il Porto, costato l’eliminazione ai giallorossi “Abbiamo fatto una buona gara che ci lascia con l’amaro in bocca. Potevamo fare in 2-3 occasioni il 2-2, ma poi fischiano il rigore e non danno a noi un rigore netto. È una vergogna che l’arbitro non sia andato a vederlo“. Sono le parole dure di Kostas Manolas a Sky dopo la ...

Roma - Florenzi inconsolabile. De Rossi : "Su Schick era rigore". E Manolas attacca : La Roma saluta la Champions nella maniera più amara possibile, eliminata dal calcio di rigore segnato da Telles al 117' . A fine partita Alessandro Florenzi non si dà pace: il numero 24 giallorosso, ...

Roma - Manolas : 'Serve la gara perfetta. Difesa a tre per dare equilibrio' : Il difensore della Roma Kostas Manolas parla a Sky Sport prima della sfida con il Porto: 'Dobbiamo avere l'atteggiamento dell'andata, dove abbiamo fatto la gara perfetta: serve la stessa determinazione per passare il turno. Difesa a tre? Di Francesco ...

Porto Roma - probabili formazioni ottavi di Champions League : Manolas ok - Pastore out : arrivato il giorno del giudizio. Dopo il tracollo nel derby, Di Francesco si gioca il futuro in Portogallo: obbligatorio passare il turno, missione possibile dopo il successo ottenuto nel match di ...

Probabili formazioni Porto Roma/ Diretta tv : torna Manolas - ce la fa Zaniolo? : Probabili formazioni Porto Roma: Diretta tv, le scelte di Sergio Conceiçao e Eusebio Di Francesco per il ritorno degli ottavi della Champions League.

Roma - Manolas recupera. Fazio in panchina contro il Porto - torna Nzonzi : All-in Roma, Di Francesco si gioca tutto a OPorto . E potrà contare su Koastas Manolas , oggi tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare il derby. ...

Champions - Porto-Roma : la probabile formazione giallorossa - Nzonzi e Manolas ci sono : Porto-Roma è il match del 5 marzo valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Novanta minuti che serviranno ad emettere un verdetto importante, vale a dire quale sarà la formazione che riuscirà a passare il turno e a qualificarsi per i quarti. Le due formazioni sicuramente si daranno battaglia fino all'ultimo minuto per riuscire a conquistare questo importante risultato. All'andata la Roma è riuscita ad imporsi per 2-1 sui portoghesi ...

Derby Lazio-Roma 0-0 La Diretta out Immobile e Manolas : Si gioca alle ore 20.30 del sabato nella meravigliosa cornice dello stadio Olimpico uno dei due big match di questa 26esima giornata di campionato, il sentitissimo Derby di Roma tra la squadra...

Lazio-Roma - Manolas non ce la fa - è out per il derby : La Roma deve rinunciare a Manolas, che non sta bene. Non tanto per i dolori alla caviglia ma per problemi intestinali. Fazio e Marcano il duo di difesa più gettonato.

