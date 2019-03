Pagelle Eintracht Francoforte-Inter 0-0 | Brozovic sbaglia dal dischetto | ottima prova dei

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra, con il croato Marceloche ha sprecato dall’occasione più clamorosa dell’incontro per indirizzare il doppio confronto. Sontuosa partita da parte dei centrali difensivi nerazzurri Milan Skriniar e Stefan De Vrij, mentre non hanno brillato i terzini Asamoah e D’Ambrosio. Per i tedeschi si sono distinti Jovic e Gacinovic, oltre al portiere Trapp autore della parata decisiva in occasione del rigore.0-0Handanovic 6,5: Prestazione molto solida per il primo difensore sloveno, sempre attento con dei buoniventi anche se non è costretto a compiere miracoli per salvare i suoi.Asamoah 5: Commette un paio di errori tecnici in impostazione nelle prime battute, inizialmente ...

interliveit : #EuropaLeague, #EintrachtInter 0-0: pareggio sofferto. #BorjaValero ispirato - CalcioWeb : #EintrachtInter 0-0, le pagelle di CalcioWeb [FOTO] - passione_inter : Le PAGELLE di Eintracht Francoforte-Inter: de Vrij e Skriniar monumentali, il resto da dimenticare - -