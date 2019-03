Juventus | titolarissimi a riposo contro l' Udinese | Alex Sandro potrebbe giocare in attacco

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) La, in mattinata, si è allenata per preparare il match di domani seral'. Massimiliano Allegri, in vista della sfida di domani farà molto turn-over, visto che poi, martedì, ci sarà la sfida decisiva di Champions Leaguel'Atletico Madrid. Per questo motivo,l', diversiriposeranno, a partire da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: molto probabilmente anche Cristiano Ronaldo rifiaterà. In, al momento l'unico certo del posto è Moise Kean. La Juve, questa sera, non andrà in ritiro e si ritroverà domani mattina per la rifinitura: in quella occasione Massimiliano Allegri capirà come stanno Paulo Dybala e Mario Mandzukic. Entrambi, stamani, si sono allenati a parte perciò resta ancora da capire se potranno essere a disposizione per il matchl'. Il numero 10 bianconero soffre per un problema al piede mai ...

Ghigo_07 : Caro #Max ti scrivo. Il vero turn-over lo dovevi fare pre-andata champions, col #Frosinone ,dove invece incredibilm… - ForzAzzurri1926 : GRAFICO - Napoli-Juventus, 'solo' due cambi per Ancelotti. Allegri coi titolarissimi: le scelte -