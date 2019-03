Inter e Nike festeggiano 20 anni con una maglia speciale per il derby

Inter e Nike lanciano la maglia dei 20 anni di partnership : Ieri presso Slam Jam Milano, Inter e Nike hanno celebrato i 20 anni di partnership mettendo in vendita in anteprima mondiale 50 maglie Inter x Nike 20th anniversary, l’edizione speciale che verrà indossata in campo dalla squadra in occasione del derby di Milano del 17 marzo. Le maglie sono andate sold out in pochi minuti. […] L'articolo Inter e Nike lanciano la maglia dei 20 anni di partnership è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Inter - ecco la maglia speciale per i 20 anni con Nike : sarà usata nel derby : FC Internazionale Milano e Nike presentano una maglia speciale per la stagione 2018-19 che celebra i 20 anni di partnership. Per realizzare il design della nuova maglia Inter x Nike 20th anniversary, Nike e Inter si sono ispirate alle 10 “home jersey” più celebri degli ultimi 20 anni. La maglia sarà indossata dalla squadra durante […] L'articolo Inter, ecco la maglia speciale per i 20 anni con Nike: sarà usata nel derby è stato ...

