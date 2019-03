Grey’s Anatomy 15 | MEGAN HUNT Abigail Spencer torna a Seattle!!!

In Grey’s Anatomy 15 un ritorno dalla quattordicesima stagione - ma solo a metà : Quando ormai sembrava che i ritorni dal passato si fossero conclusi con quello di Thatcher Grey, ecco che diventa ufficiale in Grey's Anatomy 15 l'apparizione di un volto che si era congedato dal pubblico nella quattordicesima stagione. Megan Hunt, la sorella minore di Owen e compagna di Nathan Riggs, tornerà in scena in uno dei prossimi episodi di Grey's Anatomy 15: ad annunciarlo è la stessa attrice Abigail Spencer, che svestiti i panni ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×18 : paura per Teddy Altman : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×18: la trama Prosegue, con successo, la programmazione americana di Grey’s Anatomy. La stagione dei record, composta da ben 25 puntate, è giunta al quindicesimo episodio. Tuttavia la ABC, network americano che trasmette le puntate inedite del Medical-Drama, ha già rilasciato la sinossi ufficiale dell’episodio numero diciotto. In onda giovedì 21 marzo, la puntata si intitolerà “Add it ...

Grey’s Anatomy 14 e 15 su La7 e FoxLife - addii e ritorni nelle trame degli episodi del 4 marzo : Continua il doppio appuntamento con Grey's Anatomy 14 e 15 su La7 e FoxLife: da una settimana, infatti, il medical drama è in onda sia sulla tv generalista che su quella satellitare con due stagioni diverse, ma nello stesso giorno, nella prima serata del lunedì. Gli episodi del 4 marzo vedono la quattordicesima stagione avviarsi verso gli ultimi capitoli su La7, mentre la quindicesima è appena ricominciata con la seconda parte su FoxLife ...

Meredith e DeLuca in Grey’s Anatomy 15 sono odiati dal pubblico - quale futuro per questa storia? Parla Krista Vernoff : Alla maggior parte degli spettatori la storia tra Meredith e DeLuca in Grey's Anatomy 15 non piace, è un dato di fatto. Le reazioni sui social - termometro dell'accoglienza per la nuova coppia - sono state perlopiù negative, ma a quanto pare bisogna rassegnarsi alla volontà della showrunner Krista Vernoff, che ha scelto questo destino per la protagonista, quello di avere al suo fianco un giovane specializzando in medicina dopo il lutto per la ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 14×18 e 14×19 su La7 : Grey’s Anatomy 14, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Lunedì 4 marzo andranno in onda su La7 due nuove puntate della quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy. Il famoso Medical-Drama tornerà ad appassionare i numerosi telespettatori italiani a partire dalle 21.10. Il primo episodio trasmesso si intitolerà “Trattieni le lacrime”, mentre il secondo “Beautiful dreamer”. Molti i temi trattati e gli sviluppi ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×10 su Sky : il peso delle scelte : Grey’s Anatomy 15×10 su FoxLife: la trama Continua il successo italiano del Medical-Drama Grey’s Anatomy in onda su FoxLife ogni lunedì a partire dalle 21.10. Il 4 marzo sarà la volta di Grey’s Anatomy 15×10. La puntata dal titolo, “Aiuto, sono viva”, vedrà i medici del Grey-Sloan Memorial affrontare le conseguenze delle rivelazioni fatte durante la tempesta di vento. In un pronto soccorso invaso dai ...

Grey’s Anatomy 15×15 è un deludente episodio dei record - una commedia degli equivoci con sorpresa finale (recensione) : Il grande battage promozionale che ABC ha organizzato intorno a Grey's Anatomy 15x15, il 332° della serie che la rende il medical drama di prima serata più duraturo della tv, ci si sarebbe aspettati un episodio di quelli da antologia. Invece We Didn't Start the Fire non ha riservato momenti memorabili, ma solo piccole parentesi godibili e un'inquietante sorpresa finale che apre nuovi scenari per i prossimi episodi. Per la prima volta nella ...

Grey’s Anatomy 15X16 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X16 Blood and Water va in onda giovedì 7 marzo 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X16: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X16 si intitola Blood and Water ispirato all’omonimo brano di Mark Knopfler, che tradotto in italiano significa ...

Grey’s Anatomy - il marito di Ellen Pompeo geloso : “E’ troppo” : Ellen Pompeo: il marito smette di guardare Grey’s Anatomy perchè geloso? Ormai dal lontano 2005 Ellen Pompeo presta il volto ad uno dei personaggi più iconici della televisione mondiale: Meredith Grey. Nonostante, in 14 anni, i partner del talentuoso chirurgo siano stati molteplici e interpretati da uomini estremamente affascinanti, il marito Chris Ivery non si era mai lasciato andare a dichiarazioni di gelosia. Questo fino alle scorse ...

Grey’s Anatomy batte ER : è il più lungo medical drama della tv americana! : Grey’s ANATOMY batte E.R. e diventa il medical drama più longevo della tv americana. Eh sì. Questa sera negli Stati Uniti andrà in onda infatti il 15° episodio della stagione numero 15, intitolato We did not start the fire, che batte quota 332 permettendo alla serie di diventare appunto il più lungo medical drama americano (superando il precedente detentore, E.R., fermo a 331). Grey’s ANATOMY, che vede da sempre protagonista Ellen ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×17 : alta tensione : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×17: la trama Procede, senza sosta, lo straordinario successo di Grey’s Anatomy che, con l’episodio numero 15, è entrato nella storia della televisione americana come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi. Tra colpi di scena, relazioni inaspettate e sorprendenti triangoli siamo ormai giunti alle Anticipazioni di Grey’s Anatomy 15×17. L’episodio in questione andrà in ...

Video promo amarcord con tutti i numeri di Grey’s Anatomy nell’episodio record 332 : Ellen Pompeo parla del futuro della serie : Il promo di Grey's Anatomy 15x15 ricorda al pubblico che l'episodio in onda su ABC il prossimo giovedì 28 febbraio è una pietra miliare nella storia della serie: con 332 episodi, il medical di Shonda Rhimes diventa il dramma a sfondo medico di prima serata più lungo di sempre, superando il precedente primato di E.R. - Medici in Prima Linea. E il promo dell'episodio non poteva che essere in tono amarcord: elencando una serie di numeri relativi ...

Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo fa una rivelazione su Gianniotti : Ellen Pompeo su Giacomo Gianniotti: “Avevo l’influenza quando…” Una delle storyline più appassionanti di Grey’s Anatomy 15 è la nascente storia d’amore tra lo specializzando Andrew DeLuca e Meredith Grey. Già durante i mesi estivi la sceneggiatrice Krista Vernoff aveva annunciato al grande pubblico la rinascita sentimentale della protagonista, ma l’identità dell’uomo che avrebbe conquistato il suo cuore era rimasta ...