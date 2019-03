Giuseppe Conte | “mi impegno affinchè il grande pubblico possa conoscere meglio Special

Tav - assist di Giuseppe Conte ai grillini : "Così non si deve fare" - il governo può collassare : Lo ammette chiaro e tondo, Giuseppe Conte. Ammette l'ovvio: "Siamo oggettivamente a uno stallo" tra Lega e M5s. Così in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove il premier è chiamato a fare il punto sul caso Tav che sta minando gli equilibri di governo: nelle ultime ore la situazione pare essere prec

Viavai a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte nella war room della Tav : Palazzo Chigi è la war room della Tav. Nelle stanze del Governo da martedì mattina è iniziato un vertice permanente e a oltranza. Telefonate, incontri, contrattazioni. Dopo una notte tormentata e infruttuosa, per Giuseppe Conte è una giornata estremamente complessa, perché tra Lega e M5S non c'è accordo e si respira un clima di pre-crisi di Governo.Stamattina l'ambasciatore francese Christian Masset ha ...

Tav - Giuseppe Conte e la surreale nota dopo il vertice : "Abbiamo capito una cosa". Italia presa per i fondelli : Da Palazzo Chigi arriva un comunicato interlocutorio sulla Tav, a tratti sconcertante. Lo staff del premier Giuseppe Conte, dopo il fallimentare vertice di 5 ore con i suoi vice Luigi Di Maio (contrario all'alta velocità Torino-Lione) e Matteo Salvini (favorevole) finito alle 2 di notte, ammette il

Giuseppe Conte - mossa disperata sulla Tav : 'Decido io - poi voi...'. M5s nel sacco : Anche il premier e il ministro dell'Economia lo sanno, come sanno che in ballo ci sono 800 milioni di euro di fondi Ue che si volatilizzerebbero in caso di 'No' all'alta velocità Torino-Lione. L'...

Giuseppe Conte - mossa disperata sulla Tav : "Decido io - poi voi...". M5s nel sacco : "Decido io, poi starà a voi smentirmi o meno". Giuseppe Conte ha provato la mediazione, per 5 ore. Ma di fronte al muro del Movimento 5 Stelle, irremovibile sul no alla Tav, ha scelto di procedere con le maniere forti, cercando un'ulteriore sponda dalla Francia, a cui ha chiesto un confronto sui cos

Giuseppe Conte - il vertice segreto con il governatore di Bankitalia : Bechis svela il retroscena : Alle 13.30 del 5 marzo dall'ingresso posteriore di palazzo Chigi è stato avvistato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. A scovarlo, come riporta Franco Bechis, è stato Manolo Lanaro del Fatto quotidiano che ha notato l'auto blu, uscita solo due ore dopo. Al vertice con Giuseppe Conte

Giuseppe Conte - la strana telefonata a Zingaretti : che cosa sospetta il premier : L'affluenza alle primarie del Pd ha colpito e non poco Luigi Di Maio. Quel milione e mezzo di votanti ai gazebo dem hanno fatto capire al vicepremier grillino che pezzi importanti del proprio elettorato ha voluto mandare un segnale ai vertici grillini, una sorta di avviso di sfratto, se nel frattemp

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : 'Accordo? No - pronti a far cadere il governo' : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi, al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in 'dirittura d'arrivo' e ha escluso crisi di governo,, il M5s ...

Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà cosa fare con la TAV entro venerdì : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà cosa fare con la TAV entro venerdì. Conte ha detto che «Oggi c’è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l’analisi costi benefici. Domani sera alle 20,30, faremo

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : "Accordo? No - pronti a far cadere il governo" : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi (al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in "dirittura d'arrivo" e ha escluso crisi di governo), il M5s minaccia di far saltare il banco nel caso in cui venisse realizzata l'opera. Le parole sono quelle del

Tav - Giuseppe Conte : "Si decide entro venerdì" : "Non possiamo decidere oggi o domani sui bandi. Ma puntiamo di decidere sul Tav entro venerdì. Il governo non cadrà perché prenderemo una decisione nell'interesse nazionale", Queste le parole del premier Giuseppe Conte a margine del vertice a Palazzo Chigi sulla Tav con i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.La questione continua a spaccare il ...

Sergio Mattarella e Giuseppe Conte - l'indiscrezione : rapporti sempre più freddi tra i due : E venerdì 1 marzo mentre a Versailles si arrivava a una dichiarazione congiunta a favore della Tav con il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il premier remava contro, negando di essere favorevole ...

Giuseppe Conte ferma la mini-Tav : "Mai aperto a questa ipotesi" : Il premier dice no alla mini-Tav. Non c'è nessuna trattativa in corso all'interno del governo per realizzare la variante dell'opera. Lo assicura Palazzo Chigi che, in una nota, smentisce l'ipotesi secondo la quale Giuseppe Conte aveva aperto a questa prospettiva. Il premier, si legge nel documento, "non ha aperto a nessuna ipotesi di mini-Tav né ha mai richiesto un ulteriore contributo all'analisi costi-benefici dell'opera, ...

Omnibus - Paolo Mieli in un colpo devasta Grillo - Di Maio e Giuseppe Conte in diretta : "Sarebbero una..." : "Una bizzarria storica". Paolo Mieli, che di storia, corsi e ricorsi se ne intende e parecchio, commenta così, causticamente, l'ipotesi di un cambio di leadership politica nel Movimento 5 Stelle. Secondo l'ex direttore del Corriere della Sera, ospite di Omnibus su La7, passare dal fondatore Beppe Gr