Folla e maschere per il Martedì Grasso E il castello brilla

laprovinciacr

(Di giovedì 7 marzo 2019) SONCINO - Uncosì nel borgo non si vedeva da anni: paese stracolmo, musica e spettacoli per le strade e uno spettacolare finale pirotecnico dalla rocca sforzesca che ha stupito soncinesi e turisti. Grande successo per il Comitato Carnevale e per la Croce verde con più di 3mila ...

laprovinciacr : Folla e maschere a #Soncino per il Martedì Grasso. E il castello brilla - valfed09 : RT @doluccia16: Programma Carnevale PD: -Sabato 2 marzo #primalepersone, sfilata di pagliacci con canti e balli boldriniani. -Domenica 3 ma… - razorblack66 : RT @doluccia16: Programma Carnevale PD: -Sabato 2 marzo #primalepersone, sfilata di pagliacci con canti e balli boldriniani. -Domenica 3 ma… -