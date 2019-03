EA Play sarà presente anche all' E3 2019 | tuttavia non ci sarà nessuna conferenza

NBA – Kevin Durant non si lascia ingannare : “Celtics talentuosi - saranno pronti per i Playoff” : Kevin Durant non si lascia ingannare dal momento non facile attraversato dai Boston Celtics: la stella degli Warriors crede nel miglioramento della franchigia dei Massachusetts in ottica Playoff La stagione dei Boston Celtics non è andata secondo, almeno fin qui, secondo i piani. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª nella Estern Conference con un record di 38-26, certamente al di sotto delle aspettative pre-stagionali. Ad ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Russia! Vittoria di platino sul Khimki verso i Playoff! : Una Vittoria pesantissima, grazie ad un ultimo quarto da sogno. L’Olimpia Milano espugna Mosca, batte il Khimki 90-88 e trova un successo che può valere tantissimo in chiave playoff. La squadra di Pianigiani resta al sesto posto, aspettando i risultati delle rivali, ma questa è davvero una notte che può essere fondamentale per il futuro di Milano. Mike James è il miglior marcatore dell’Olimpia con 16 punti, ma importanti sono anche i ...

'Il commissario Montalbano' - il secondo episodio sarà online su Rai Play : Continua senza sosta il successo de "Il commissario Montalbano", la serie tv con protagonista Luca Zingaretti. Lunedì 18 febbraio, infatti, andrà in onda su Rai 1 il secondo dei due nuovi episodi creati per i vent'anni di messa in onda della fiction su Rai 1. L'episodio in questione sarà intitolato "Diario del 43" e racconterà le indagini che Montalbano affronterà quando a Vigata sarà ritrovato un diario risalente alla seconda guerra mondiale. ...

Previsioni PlayStation Plus di marzo 2019 - quali saranno i giochi gratis per PS4? : Ci troviamo a metà del mese in corso, e per i videogiocatori è tempo di speculazioni. Quelle che, neanche a dirlo, fanno rima con i giochi PlayStation Plus di marzo 2019. Come ormai accade da alcuni anni, anche oggi arrivano infatti dalla rete le prime Previsioni sui videogiochi gratuiti che potremo scaricare in futuro sulle nostre PlayStation 4. A patto di essere per l'appunto abbonati al servizio PlayStation Plus. L'offerta di casa Sony, come ...

Anche se giocherete Anthem in single Player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold : L'uscita di Anthem si avvicina sempre di più e la rete è completamente invasa da notizie sull'atteso gioco targato BioWare.Tra le più recenti, vi riportiamo quella comparsa su ResetEra, dove si conferma che per giocare ad Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold.La conferma di questa decisione, arriva direttamente dal community manager che ha dichiarato che "non ci saranno parti del gioco ...

La compagnia del cigno - gli episodi 9 e 10 saranno online su RaiPlay e in TV su RaiPremium : Continua instancabilmente su Raiuno il successo di una delle serie televisive più seguite, "La compagnia del cigno". La fiction con Anna Valle e Alessio Boni, infatti, è giunta ormai alla sua penultima puntata: verranno trasmessi gli episodi 9 e 10, intitolati rispettivamente "Scoperte" e "Rinascere". Nel primo, Matteo confesserà ai suoi amici il suo segreto più grande, mentre nel secondo Mariani rivelerà ai ragazzi di voler lasciare il ...

Fallout 76 non sarà free to Play : una svolta che avrebbe fatto bene al gioco? : Sono stati primi mesi di permanenza sul mercato di certo non semplicissimi quelli vissuti da Fallout 76. Il nuovo capitolo della saga di Bethesda ha infatti modificato in maniera radicale la propria natura, orientandosi verso l'universo ludico prettamente online, con cambiamenti che hanno avuto un impatto importante sull'interno gameplay. Un salto nel buio tanto netto quanto quello operato dagli sviluppatori non poteva non portare problematiche ...

Apple : batteria e disPlay saranno il punto forte del prossimo iPhone : Le indiscrezioni dalla Cina sui melafonini attesi in autunno, dalla batteria più potente al potenziamento del riconoscimento facciale

Replica La dottoressa Giò - il primo episodio sarà on-line su Mediaset Play : A distanza di 22 anni ritorna in onda su Canale 5 la fiction La dottoressa Giò che vede protagonista la stakanovista Barbara D'Urso. La conduttrice e attrice a partire da questa sera, domenica 13 gennaio, riporterà in televisione questo programma molto amato dal pubblico che da tempo chiedeva a gran voce di poter rivedere le avventure della ginecologa Giò in prime time. Non potete seguirla in prima visione assoluta questa sera? Nessun problema, ...

Discovery acquisisce Play Sports : sarà piattaforma globale di ciclismo : La combinazione dei contenuti di Play Sports Group con le esclusive sportive di Discovery creano il primo ecosistema media del mondo sul ciclismo. L'articolo Discovery acquisisce Play Sports: sarà piattaforma globale di ciclismo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Epic Games Store in arrivo su Android sarà un'alternativa a Google Play? : Proseguono i lavori in casa Epic Games per il lancio del proprio Store proprietario. Dopo l'approdo su PC e Mac lo scorso anno, si sta preparando il terreno per un debutto in grande stile nel mercato mobile. O perlomeno su Android.Come riporta Gamesindustry, lo scorso anno Tim Sweeney, fondatore della compagnia e nuovo arrivato nel club dei paperoni mondiali, aveva dichiarato a GameInformer: "L'Epic Games Store arriverà su Android nel 2019. Ci ...

Come sarà il logo di PlayStation 5? Ecco alcune delle migliori immagini comparse in rete : Mentre stiamo ancora aspettando la presentazione del logo ufficiale di PS5, PSU ha raccolto alcuni dei migliori design sul web. In attesa dell'uscita della console di nuova generazione di Sony, questi loghi di PlayStation 5 sono stati creati dalla community. Con l'era di PlayStation 4 che si concluderà nei prossimi due anni e PlayStation 5 all'orizzonte, in molti potrebbero chiedersi Come sarà il logo PS5?Sony ha confermato l'esistenza della ...

Huawei P30 : ecco come sarà/ Video inedito svela il nuovo top di gamma : tripla fotocamera e full disPlay : Huawei P30: ecco come sarà. Video inedito svela il nuovo top di gamma: tripla fotocamera e full display. Sale altissima l'attesa