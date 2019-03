Calabria | braccianti schiavizzati nei campi | donne dovevano anche soddisfare voglie dei

Reggio Calabria - pagavano i braccianti meno di euro a ora per lavorare dall’alba al tramonto : cinque arresti : pagavano i braccianti agricoli meno di un euro l’ora per lavorare nei campi dall’alba al tramonto. Con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione e istigazione alla corruzione, i carabinieri hanno arrestato cinque persone a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Su richiesta della Procura di Palmi, guidata da Ottavio Sferlazza, l’operazione “Dominus” è scattata stamattina. Il gip ha emesso ...