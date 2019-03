Biglietti Sampdoria-Atalanta | come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A

Biglietti SPAL-Sampdoria - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica 3 marzo alle ore 15 l’incontro tra SPAL e Sampdoria, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. La formazione di casa naviga nella zona bassa della classifica (15° posto), con 23 punti e una forte necessità di uscire dalle sabbie mobili della zona salvezza, mentre gli ospiti si trovano a quota 36 punti in decima posizione. La SPAL si trova in una situazione non semplice a livello di ...

Biglietti Sampdoria-Cagliari - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del Marassi : Dopo l’abbuffata delle Coppe Europee torna la Serie A di calcio 2019, che vivrà nel prossimo fine settimana il suo turno numero 25, che tra le altre sfide proporrà quella tra Sampdoria e Cagliari, in programma allo Stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 24 febbraio alle ore 12:30, per un lunch match che si preannuncia molto vivace e ricco di bel gioco. Sebbene la gara d’andata sia terminata con uno scialbo 0-0, le due squadre si ...

Biglietti Inter-Sampdoria - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Domenica 17 febbraio alle ore 18.00 Inter e Sampdoria si affronteranno nella 24a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio, in una delle sfide più attese del prossimo turno. La formazione di Luciano Spalletti si trova momentaneamente al terzo posto in classifica, con quattro punti di vantaggio sul Milan e nove lunghezze di ritardo dal Napoli.. Gli uomini di Marco Giampaolo invece occupano la nona posizione e hanno perso punti ...

Biglietti Sampdoria-Frosinone - come acquistare i tickets per la 23ma giornata di Serie A di calcio : Ventitreesima giornata di Serie A. Alla ore 15.00 di domenica 10 Febbraio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è in programma l’incontro tra Sampdoria e Frosinone. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta di Napoli, ma vogliono riprendere immediatamente il loro cammino verso le posizioni che valgono una qualificazione alle coppe europee. La Samp è a tre punti dal Milan quarto e si affiderà come sempre a Fabio Quagliarella, che ha ...

Napoli-Sampdoria : appena 15mila i Biglietti venduti : Flop dei mini-abbonamenti Più che a rilento, è proprio ferma la prevendita per Napoli-Sampdoria: appena 15mila i biglietti venduti, come scrive l’edizione odierna del Mattino. Che si lancia in una ottimistica previsione e pensa che si possa arrivare a 22mila spettatori. Praticamente fallimentare la campagna dei mini-abbonamenti da qui alla fine del campionato, con prezzi stracciati (le curve a 130 euro). A conferma che il problema non ...