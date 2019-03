Tim Cup | Rauti-Belkheir | Atalanta fuori e Torino in finale

Primavera Tim Cup - la Fiorentina sfida l’Inter : dove vedere la gara : dove vedere Fiorentina Inter Primavera in tv e streaming – Dopo l’importante successo sul campo della Juventus, l’Under 19 di Armando Madonna è attesa dal secondo atto della semifinale di Primavera TIM Cup contro la Fiorentina: oggi, mercoledì 6 marzo, i nerazzurri proveranno a ribaltare sul campo dei pari età viola la sconfitta di misura […] L'articolo Primavera TIM Cup, la Fiorentina sfida l’Inter: dove vedere la ...

Eni - recuperato il corpo del gruista morto : ieri era l'ulTimo giorno di lavoro sulla piattaforma : ANCONA - Oggi, come aveva promesso, è tornato a casa, dalla piattaforma petrolifera nell'Adriatico dove trascorreva buona parte della sua vita. E dove quello di ieri sarebbe dovuto essere il suo ...

Calabria - Russo - Cisl - : "Piano di invesTimenti pubblici per rilanciare occupazione" - : Che anzi quotidianamente inanella nuove crisi aziendali con ripercussioni sul già precario mondo del lavoro". Lo afferma Tonino Russo, segretario generale di Cisl Calabria. "Gli ultimi dati diffusi ...

Calcio : Junior Tim Cup fa tappa a Verona : ROMA, 5 MAR - La "Junior TIM Cup-Il Calcio negli oratori", il torneo Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, ha fatto tappa a Verona. Fabio Depaoli e Federico Barba, del ...

Motocross - GP Argentina MXGP 2019 : Tony Cairoli inizia subito in salita - dovrà recuperare in gara dalla penulTima posizione : E dopo una lunga attesa si ricomincia. Sarà Neuquén, città situata nell’Argentina centro-occidentale, ad essere teatro dell’esordio del Mondiale 2019 di Motocross. I centauri dello sterrato, dopo una lunga fase di preparazione tra palestra e allenamenti in sella alle proprie moto, daranno libero sfogo al proprio talento per iniziare la loro avventura. Un percorso iridato lungo, lastricato di prove difficili, composto da 20 tappe, il ...

ANSA, - ROMA, 2 MAR - Lo stadio Olimpico di Roma ha aperto le porte alla ...

Riforma della legitTima difesa - de Bertolini preoccupato : ''Pericolosa modifica che innesca un'idea di giustizia privata'' : Per come conosco il caso Peveri, cioè dalla cronaca giudiziaria, ritengo che questa vicenda con la legittima difesa a nulla rilevi. Il caso è diverso. Per quello che a me consta non è nemmeno stata ...

Istat rivede sTima PIL 2018 al ribasso : solo 0 - 9% <br> Sale la disoccupazione giovanile : L'Istat ritocca la stima sul Pil italiano 2018 rivedendola al ribasso: 0,9%, in netta frenata dall'1,6% del 2017, contro una stima preliminare dell'1%. Secondo i nuovi calcoli la crescita è risultata inferiore anche alle previsioni del governo di fine dicembre, che indicavano un Pil all’1% nel 2018.Oggi l’Istituto nazionale di statistica ha diffuso anche i dati sulla disoccupazione, stabile a gennaio su base congiunturale, con il tasso fermo ...

NBA - Lonzo Ball - si allungano i tempi di recupero : fuori - almeno - un'altra setTimana : Niente da fare, rientro rimandato. Con buona pace di chi sperava di poter fare affidamento su di lui già dalla prossima sfida da vincere contro Milwaukee allo Staples Center. Lonzo Ball continua ad ...

Italia-Messico 5-0 : otTimo esordio delle Azzurre nella Cyprus Cup : if, utag_data.switchAdv2017 == false - - typeof, utag_data.switchAdv2017, == "undefined", { jQuery, "#rcsad_Bottom1",.after, ' ',; } la cronaca - Ad aprire le marcature è l'attaccante del Milan ...

'Aiutatemi - mi hanno occupato la casa' - ed è la terza volta in una setTimana : 'Aiutatemi, mi hanno occupato la casa': la richiesta di aiuto rivolta da B. M. ai vigili urbani, alla polizia e ai carabinieri, non avrebbe nulla di eccezionale a Pianura, un quartiere dove l'...

Oroscopo 28 febbraio : sTimoli per Bilancia - Gemelli annoiati - Leone in recupero : L'Oroscopo di giovedì 28 febbraio sarà un po’ pesante per Ariete, mentre Capricorno è alla ricerca di nuove conferme in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per la giornata di giovedì. Da Ariete a Vergine Ariete: l'anno è iniziato in maniera piuttosto pesante per voi: avete molti progetti in testa e ci sono diverse risposte che state aspettando. A partire da marzo la situazione si farà meno pesante, ma per il momento ...

MotoGp - Iannone non si preoccupa : “il Time attack non è stata una priorità - l’obiettivo è uno solo” : Il pilota dell’Aprilia non è sembrato affatto preoccupato dei tempi ottenuti nell’ultimo giorno di test in Qatar Soddisfatto ma non troppo, questo lo stato d’animo di Andrea Iannone al termine dei test in Qatar. Il pilota dell’Aprilia non ha sfruttato appieno il potenziale della sua Aprilia, preferendo svolgere un lavoro diverso proiettato sui long run. Intervistato al termine dell’ultima giornata, ‘The ...