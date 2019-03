Morbillo | vaccinazione obbligatoria per i concorsi delle Forze dell’ordine e dei Vigili

vanityfair

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Che cos'è il?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoL’obiettivo è l’eliminazione dele della rosolia entro il 2023. È pronto il nuovo Piano nazionale del Ministero della Salute 2019-2023, che punta a raggiungere soprattutto i nati tra il 1975 e il 2000: circa 2,5 milioni di persone (per i nati dal 2001 in poi sono già in corso attività di recupero vaccinale). Latrivalente diventaper accedere aididel fuoco, per l’Erasmus e per l’iscrizione alle società sportive.del Fuoco, per la prima volta, si dovranno occupare della «verifica dello stato vaccinale al momento deiper le nuove assunzioni, individuando tra i criteri di esclusione l’assenza della ...

