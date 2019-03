Immobile intestato ad un solo coniuge e comunione dei beni

termometropolitico

(Di mercoledì 6 marzo 2019)ad undeiPotrebbero sorgere dubbi in merito all’eventualità che la casa oggetto di intestazione unilaterale di un, rientri o meno nel regime dideidei coniugi. Vediamo di chiarire i contenuti della risposta da dare a questo quesito.dei: che cos’è secondo la legge italiana Preliminarmente, diamo una definizione didei, alla luce delle disposizioni del codice civile. Essa può definirsi come un patto tra i coniugi, finalizzato a far sì che idi essi comporranno, a partire dalla data di matrimonio, patrimonio comune. Ne discenderanno pari diritti e doveri per la coppia in relazione a tale patrimonio. Peraltro, tale regime è oggi automatico circa la sua attivazione; ne consegue che se i coniugi non intendono avvalersi dellae preferiscono tenere i ...

indebitati_it : D » Sono una invalida che percepisce una pensione di invalidità, con un figlio minorenne a carico: disoccupata, e s… -