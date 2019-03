Federico Chiesa ed il momento nero vissuto in carriera : “ho addirittura pensato di smettere” : Federico Chiesa ha parlato delle sue ambizioni, ma anche di uno dei momenti più complicati della sua carriera, quando aveva solo 14 anni Federico Chiesa è uno dei calciatori in rampa di lancio del nostro campionato. La Fiorentina intende farne una bandiera, ma le offerte in estate non mancheranno per il figlio di Enrico, il quale ha parlato ai microfoni di “Undici” dei suoi momenti difficili, quando pensò di smettere: ...

Federico Chiesa fischiato a Bergamo - Masiello ribatte : 'anche io insultato a Firenze' : Gli atalantini hanno giocato un incontro quasi perfetto e ad RMC Sport Masiello è stato interpellato in merito ai fischi ricevuti da Federico Chiesa in quel di Bergamo: ' Tra noi giocatori c'è ...

Federico Chiesa fischiato a Bergamo - Masiello ribatte : “anche io insultato a Firenze” : Federico Chiesa è stato preso di mira dal pubblico dell’Atalanta per la sua propensione ad andare giù un po’ troppo facilmente Andrea Masiello, difensore dell’Atalanta, ha parlato dopo la bella vittoria della sua squadra nella serata di ieri contro la Fiorentina. Gli atalantini hanno giocato un incontro quasi perfetto e ad RMC Sport Masiello è stato interpellato in merito ai fischi ricevuti da Federico Chiesa in quel di ...

Calcio – Coppa Italia 2019 - le pagelle di Fiorentina-Atalanta : Josip Ilicic e Federico Chiesa i migliori - male le difese : Si è da poco chiusa la sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019, con un 3-3 che ha lasciato tanti gol ed emozioni, in una partita ricca di stravolgimenti, e che verrà decisa solamente nella gara di ritorno, allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Come sempre, alcuni giocatori sono riusciti a disputare una prova egregia, di grande sostanza e classe, mentre le difese hanno sofferto troppo, ...

Saranno famosi : Mikel Oyarzabal - il Federico Chiesa spagnolo : Saranno famosi: Mikel Oyarzabal, il Federico Chiesa spagnolo Continua la nostra rubrica, utile alla ricerca di giovani talenti. Stavolta andiamo nei Paesi Baschi, allo stadio Anoeta, a conoscere uno dei gioielli spagnoli più intriganti per il futuro. Saranno famosi: la carriera di Oyarzabal Mikel Oyarzabal nasce a Eibar il 21 aprile 1997. E’ proprio nella squadra della sua città natale che muove i primi passi da calciatore, ma ...

È derby d'Italia sul mercato : Inter e Juventus si sfidano per Federico Chiesa : Dalla conferenza di mister Luciano Spalletti piovono parole di ammirazione per il figlio d'arte in forza alla Fiorentina, l'allenatore nerazzurro ne elogia le qualità offensive. Calciatore che è nel mirino dell'Inter, considerato un giovane dal futuro radioso. Sarà una contesa aspra con la Juventus per riuscire ad accaparrarselo. Velocità e Qualità Nella conferenza stampa odierna, Spalletti ne ha parlato come un giovane molto Interessante, che ...

Federico Chiesa : per Furio Valcareggi andrà alla Juventus - deve vincere la Champions : Furio Valcareggi, procuratore ed opinionista, noto anche per essere il figlio del mitico Ferruccio, giocatore e allenatore della nazionale italiana campione d'Europa nel 1968, è stato intervistato da diverse testate giornalistiche il 12 febbraio, giorno in cui il padre avrebbe compiuto 100 anni. Ed oltre a ricordare la figura paterna, Valcareggi ha fatto anche un'ampia digressione su quella che è la stretta attualità sportiva e calcistica, ...

ll mercato chiama - Federico Chiesa risponde. E non chiude all'addio alla Fiorentina : 'Diventare una bandiera come Antognoni? Non sono nessuno al suo cospetto di Antognoni, lui ha lasciato un segno indelebile nello sport italiano, io sono solo al terzo campionato da professionista. ...

Coppa Italia – Federico Chiesa e quella dedica speciale : mani al cielo per Astori - l’esultanza è commovente [GALLERY] : Federico Chiesa e la speciale dedica a Davide Astori: l’attaccante della Fiorentina omaggia l’ex compagno durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma E’ andata in scena oggi pomeriggio la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Roma: la squadra viola ha letteralmente asfaltato la squadra giallorossa trionfando col punteggio di 7-1 e, dunque, assicurandosi un posto in semifinale. Partita ...

VIDEO Triplette Federico Chiesa - Fiorentina-Roma 7-1 : i gol dell’attaccante in Coppa Italia : Federico Chiesa ha segnato una bellissima tripletta in Fiorentina-Roma 7-1, quarto di finale della Coppa Italia. L’attaccante dei viola ha sbloccato la partite con due reti in contropiede al 7′ e al 18′, poi nel finale ha arrotondato il proprio tabellino. Di seguito il VIDEO dei gol di Federico Chiesa in Fiorentina-Roma 7-1. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA PARTITA CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA VIDEO ...

Pagelle Fiorentina Roma 7-1 - voti Coppa Italia : Federico Chiesa magnifico con tre gol - giallorossi del tutto fuori partita : Vittoria nettissima della Fiorentina, che travolge la Roma per 6-1 con una prestazione estremamente convincente, unita a un’assenza mentale della Roma particolarmente evidente. I viola si qualificano per la semifinale della Coppa Italia estasiando il Franchi: Federico Chiesa è il vero protagonista della notte con una superlativa tripletta. Di seguito le Pagelle dell’incontro. Fiorentina Lafont, 6,5: Non corre grandi pericoli, anche ...

Calcio - i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Fabio Quagliarella da record - ancora a segno Federico Chiesa e Roberto Inglese : Turno numero 21 per la Serie A di Calcio, che nel fine settimana ci ha lasciato molte reti e tante emozioni, con grandi prestazioni anche da parte dei giocatori italiani, con alcune prove degne di nota, e uno storico record. A realizzarlo è stato ovviamente Fabio Quagliarella, trascinatore con una doppietta della Sampdoria nel 4-0 all’Udinese, andando a segno per l’undicesima giornata consecutiva, e agguantando il record di Gabriel ...

L'Inter mette Ivan Perisic sul mercato e punta al gioiellino Federico Chiesa : L'Inter ha messo ufficialmente sul mercato il croato vicecampione del mondo Ivan Perisic, che potrebbe lasciare i nerazzurri già entro la chiusura del calciomercato di gennaio. La società chiede una contropartita di 40 milioni, che le permetterebbe di realizzare una plusvalenza di oltre 20 milioni,

Inter - Federico Chiesa è tra i principali obiettivi di Marotta (RUMORS) : L’Inter vuole mettere da parte l’amarezza per il pareggio ottenuto contro il Sassuolo in campionato e guarda avanti. La società nerazzurra è già al lavoro per cercare di rinforzare al meglio la rosa in vista della prossima stagione. L’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato molto chiaro sottolineando come verranno fatti solo acquisti che permettano di far compiere il salto di qualità necessario per competere alla pari con la Juventus. ...