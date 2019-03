La pupa e il secchione 2019 : cast - concorrenti e giudici. Quando inizia? : La pupa e il secchione 2019: cast, concorrenti e giudici. Quando inizia? Andrà in onda La pupa ed il secchione 2019? Questa la domanda che si pongono i fan del reality show. Secondo alcune indiscrezioni, la partenza della trasmissione era stata fissata per aprile 2019. Tuttavia sembra sempre più lontana questa ipotesi ed al momento non si sa nulla sul futuro del programma. Tuttavia possiamo fare alcune considerazioni sulla base degli ...

La pupa e il secchione - salta il debutto : non andrà in onda in primavera : La pupa e il secchione, rimandato il grande ritorno: le ultime novità sullo show La pupa e il secchione non parte, o meglio, ritarda un po’ e non segue la tabella di marcia prevista inizialmente. Lo show di Mediaset, che sarebbe dovuto andare in onda questa primavera, pare sia stato rimandato. A quando? La rete […] L'articolo La pupa e il secchione, salta il debutto: non andrà in onda in primavera proviene da Gossip e Tv.

Tutti in soccorso di Canale 5. La pupa e il secchione slitta? : Una stagione poco soddisfacente, per quel che riguarda gli ascolti, quella che sta vivendo Canale 5. Il flop di Adrian, un'Isola dei Famosi che, complici i continui cambi di collocazione, stenta a decollare e l'eterno problema di una fiction che fa fatica a prendere peso: tutte cose che provocano tanti malumori presso la dirigenza Mediaset, che da più parti viene vista per la prima volta veramente in bilico.Per cercare di porre rimedio a ...

I Retroscena di Blogo : Per la pupa e il secchione 2019 stop (& go?) : Mercoledì potrebbe scattare l'ultimo tango fra la Pupa e il secchione 2019 e Mediaset. L'amplesso avvenuto durante il primo incontro fra Paul e Jeanne nella cupa Parigi degli anni settanta descritto nel capolavoro di Bernardo Bertolucci Ultimo tango a Parigi, non c'entra nulla stavolta. Nell'eventualità si tratterebbe di una semplice relazione professionale fra l'Endemol Shine Italy che produce (o produrrebbe?) il programma e la ...

Teo Mammucari e Iva Zanicchi - la strana coppia della 'pupa e il secchione' : Potrebbero essere proprio loro i nuovi conduttori della storico programma, un tempo condotto da Enrico Papi

I Retroscena di Blogo : Iva Zanicchi con Teo Mammucari alla guida della pupa e il secchione ? : Se in principio doveva essere Simona Ventura e poi Nicola Savino, pare che al traguardo della conduzione della nuova edizione della Pupa e il secchione sia arrivata una coppia, una strana coppia per la prima volta insieme alla guida di una trasmissione televisiva.Secondo quanto appendiamo infatti pare che alla fine i conduttori della Pupa e il secchione 2019 saranno Teo Mammucari e Iva Zanicchi, è vero per la prima volta alla guida ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Savino verso la conduzione della pupa e il secchione 2019 : Da queste colonne vi abbiamo già dato la data di messa in onda della nuova serie della Pupa e il secchione. Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere il varietà prodotto dalla Endemol Shine Italy partirà giovedì 21 marzo in prima serata su Italia1. La Pupa e il secchione dal 21 marzo su Italia 1 (Anteprima Blogo) prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Nicola Savino ...

Anticipazioni Programmi tv : ecco quando andranno in onda The Voice - Grande Fratello - La pupa E Il Secchione : Aprile sarà un mese all’insegna dei reality perché secondo quanto dichiarato da Blogo e dal direttore di Rai Due, Carlo Freccero, tornerà in quel periodo sia la sedicesima edizione del Grande Fratello di Barbara... L'articolo Anticipazioni Programmi tv: ecco quando andranno in onda The Voice, Grande Fratello, La Pupa E Il Secchione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La pupa e il secchione - Vittorio Sgarbi in trasmissione : lui il nuovo re del trash : Vittorio Sgarbi è stato confermato tra i protagonisti della nuova stagione della pupa e il secchione, che inizierà il 21 marzo su Italia1. Non ci sarà invece Simona Ventura, assicura Italia Oggi, che passerà alla conduzione di The Voice su Rai2. Sgarbi era già stato presenza fissa alla pupa e il sec

La pupa e il secchione dal 21 marzo su Italia 1 (Anteprima Blogo) : Dopo l'anticipazione fornita da questo sito sul ritorno in televisione della Pupa e il secchione, oggi, sempre da queste colonne siamo in grado di fornirvi la data di messa in onda della prima puntata della nuova edizione di questo celebre programma d'intrattenimento.Secondo le ultime informazioni in nostro possesso il programma prenderà il via giovedì 21 marzo in prima serata, ovviamente su Italia1. Coinciderà dunque con l'arrivo della ...

The Voice - Simona Ventura condurrà il talent della Rai : ha detto no a La pupa e il secchione : Alla fine Simona Ventura ha deciso di lasciare Mediaset per tornare tra le braccia della Rai. La conduttrice ha accettato l'offerta di viale Mazzini per condurre The Voice of Italy, diventando così la prima donna a guidare il talent musicale. Leggi anche: Ventura, il gossip dopo la fine della storia