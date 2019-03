Il gruppo Volkswagen condivide la sua piattaforma Meb per le elettriche con e Go

Renault-Nissan-Mitsubishi prime al mondo nel 2018. Seguono gruppo Volkswagen e Toyota : Carlos Ghosn - l'artefice della conferma dell' Alleanza Renault Nissan , con Mitsubishi , quale primo costruttore di auto al mondo - ha ben poco da festeggiare. Il manager è in galera in Giappone e nella sua prima intervista, pubblicata oggi sul quotidiano Nikkei, ha accusato i manager contrari alla maggior integrazione fra ...

Renault-Nissan-Mitsubishi prime al mondo nel 2018. Seguono gruppo Volkswagen e Toyota : Carlos Ghosn - l'artefice della conferma dell' Alleanza Renault Nissan , con Mitsubishi , quale primo costruttore di auto al mondo - ha ben poco da festeggiare. Il manager è in galera in Giappone e nella sua prima intervista, pubblicata oggi sul quotidiano Nikkei, ha accusato i manager contrari alla maggior integrazione fra ...

gruppo Volkswagen - Torna in cima al mondo - superata Renault-Nissan : Il Gruppo Volkswagen ha riconquistato dopo appena un anno la corona di maggior produttore automobilistico al mondo. La conferma è arrivata con i dati annuali pubblicati dai loro principali concorrenti, i franco-nipponici dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.Primi anche senza veicoli commerciali. Nello specifico, il Gruppo Volkswagen ha concluso il 2018 con 10,83 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, lo 0,9% in più rispetto al ...

gruppo Volkswagen - Nel 2020 il via alla produzione delle colonnine mobili : Dopo aver annunciato la realizzazione di 12 colonnine mobili di ricarica con un progetto pilota a Wolfsburg, il Gruppo Volkswagen ha infatti confermato il piano per l'avvio della produzione in serie dei power bank nello stabilimento di Hanover a partire dal 2020.La fabbrica di Hanover dedicata alle infrastrutture dell'elettrificazione. A coordinare la produzione è chiamata la divisione Volkswagen Group Components, che proprio ad Hanover ...

gruppo Volkswagen - Da Apple e Porsche al comando delle autonome : Il Gruppo Volkswagen investe ancora sulla guida autonoma: ha infatti scelto il nuovo responsabile del progetto di ride-hailing MaaS, che dirigerà anche lo sviluppo dei veicoli commerciali. Da Apple per lavorare sulla guida autonoma. Si tratta del quarantasettenne tedesco Alexander Hitzinger, che vanta un interessante curriculum: inizialmente impegnato in Formula 1 con il team Red Bull Racing, ha poi lavorato per la Porsche e ha trascorso un ...

gruppo Volkswagen pronto a diventare fornitore di energia : Thomas Ulbrich, Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen responsabile per la E-Mobility : "In qualità di uno dei costruttori di automobili più grandi al mondo, Volkswagen ...