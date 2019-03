Fca - Manley conferma i 5 miliardi di investimenti in Italia : “Terminata la revisione - andiamo avanti” : «Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti». Mike Manley, amministratore delegato di Fca, lo ha confermato all’incontro con la stampa al Salone di Ginevra. Il futuro dell’azienda è indipendente «ma aperto a valutare opportunità», ha anche dichiarato. All’orizzonte, per ora, nessuna alleanza o merger, ma «se dà possi...

Fca - a Ginevra prova di forza con i modelli del nuovo corso. L’ad Manley : “Visto? Nessuno scetticismo su auto elettrica” – FOTO : Salone di Ginevra 2019: FCA c’è. Come mai prima d’ora. Alla rassegna ginevrina va in onda il futuro del gruppo italoamericano, che punta tutto su Alfa Romeo, Jeep e, in parte, Fiat. Un cocktail di prototipi e modelli finiti più o meno vicini alla produzione che definiscono concretamente le prossime mosse strategiche della multinazionale, passando per l’elettrificazione e l’arrivo di veicoli confezionati per stregare il ...

Il debutto di Manley : «Fca scettica sull'auto elettrica? Non è vero» : Nessuna perplessità: per l'auto elettrica Fiat Chrysler è convinta ci sia un futuro. Lo ha detto al Salone di Ginevra, che ha aperto oggi, per gli addetti ai lavori, al pubblico sarà accessibile dal 7,...

Fca - a Ginevra l'esordio di Mike Manley come capo azienda : L'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley , debutta come capo azienda al Salone dell'Auto di Ginevra , la più importante manifestazione europea del settore. Il top manager ...

Gruppo Fca - A Manley compensi per 2 - 98 milioni di euro : Mike Manley ha ricevuto per il ruolo di amministratore delegato del Gruppo FCA una retribuzione totale pari a poco più di 2,98 milioni di euro tra salario fisso, incentivi, bonus e altri benefit. quanto emerge dai documenti depositati dal produttore automobilistico presso la Sec, l'organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitense.Salario da 600 mila euro. Manley è ufficialmente entrato in carica il 21 luglio, quando gli è stato affidato ...

Fca - Manley : anno straordinario Ma in Borsa il titolo fa -12 - 2% : Le stime di Fca per il 2019 risultano al di sotto delle attese del mercato. In particolare, la casa automobilistica ha detto di aspettarsi per l'anno in corso un ebit adjusted sopra i 6,7 miliardi di ...

Fca - Manley : il 2018 anno straordinario - vinceremo nuove sfide : Roma, 7 feb., askanews, - Il 2018 'è stato anno straordinario per Fca' e il 2019 'sarà un altro anno importante'. Lo ha detto l'amministratore delegato Mike Manley in una conference call con gli ...