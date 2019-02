Tamponamento tra auto | coinvolta una volante della polizia | due agenti lievemente feriti

Incidenti : Vicenza - sulla A4 Tamponamento tra tir - morto un autista : Vicenza, 25 feb. (AdnKronos) - Alle 11,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Vicenza ovest e Grisignano in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: deceduto un autista. I pompieri accorsi da Vicenza con due squadre e il funzionario d

Traffico - fino a 8 chilometri di coda sull’autostrada A4 per il Tamponamento di un furgone portavalori : Il tamponamento non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti. Dopo la rimozione dei mezzi la situazione sta pian piano tornando alla normalità.Continua a leggere

Incidenti : sulla A22 tra Mantova e Verona maxi Tamponamento - un morto - numerosi feriti : Verona, 21 feb. (AdnKronos) - Un primo bilancio, da parte della Regione Veneto, del maxi tamponamento avvenuto in mattinata lungo la A22, nei pressi del casello di Nogarole Rocca, tra Mantova e Verona parla di un morto, tre codici rossi e due i gialli trasferiti all'ospedale di Borgo Trento (Vr), un

Maxi Tamponamento sull’A22 per nebbia : un morto - caselli chiusi e traffico in tilt : Decine di macchine sono rimaste coinvolte in un Maxi tamponamento causato da banchi di fitta nebbia sull'Autostrada del Brennero, tra Carpi e Verona: una persona è morta, sono stati chiusi i caselli di Nogarole Rocca, Mantova Nord, Mantova Sud, Pegognaga, Reggiolo/Rolo e Carpi e c'è traffico in entrambe le direzioni.Continua a leggere

MaxiTamponamento per nebbia : chiuso tratto A1 a sud di Milano : chiuso tratto della A1 tra Milano sud e Basso Lodigiano a causa di un maxi tamponamento causato dalla nebbia: gli incidenti si sono registrati intorno al km 40. Il servizio di soccorso 118 ha disposto una maxiemergenza per soccorrere gli automobilisti coinvolti. Lunghe code sulla Milano-Napoli in direzione Sud. L'articolo Maxitamponamento per nebbia: chiuso tratto A1 a sud di Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano - maxi Tamponamento sulla A1 per la nebbia : autostrada chiusa e feriti : Un tratto della A1 tra Milano sud e Basso Lodigiano è stato chiuso a causa di un maxi tamponamento causato dalla forte nebbia di questa mattina. Gli incidenti sono avvenuti intorno al km 40....

Nebbia killer - maxi Tamponamento in autostrada : un morto e quattro feriti : Sulla autostrada A31 tra lo svincolo dell'A4 e il casello di Vicenza Nord una serie di tamponamenti con decine di mezzi...

Belluno - Tamponamento tra cabine della seggiovia : tanta paura e due feriti : La cabina di una seggiovia su cui viaggiavano sette bambini con la maestra di sci si è improvvisamente bloccata una volta arrivata in cima ma l'impianto ha continuato a portare in cima le altre cabine provocando un pericoloso tamponamento. Fortunatamente nessuna conseguenza seria per le persone a bordo ma solo tanta paura.Continua a leggere

Douglas Costa - incidente stradale : come sta?/ Ultime notizie Juventus - Tamponamento sulla Torino-Milano : incidente stradale Douglas Costa, scontro sulla Torino-Milano per il calciatore della Juventus: la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Novara Est

Strage sulla A18 - Tamponamento tra tir : tre morti - uno è un poliziotto in servizio : Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania - Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha ...

Valsugana - maxiTamponamento tra 50 mezzi per il ghiaccio : 16 feriti. Croce Rossa allestisce tendopoli : Circa cinquanta mezzi, tra macchine e camion, sono stati coinvolti in un maxitamponamento in Valsugana. L’incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 47, tra il Veneto e il Trentino. A tradire gli automobilisti, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato il ghiaccio, che con una lastra sottile e praticamente invisibile, ha ricoperto l’asfalto. Al momento non si contano vittime, ma cinque persone sono state ...

MaxiTamponamento sulla SS47 Valsugana : il traffico torna regolare : Riaperto poco dopo le 14 il tratto di statale della Valsugana, che era stato chiuso dalle prime ore di stamattina in seguito a un Maxitamponamento. Coinvolti una cinquantina di veicoli tra le località di Primolano e Grigno, nel territorio di Cismon del Grappa (Vicenza). L’arteria, in entrambe le direzioni, e’ rimasta chiusa per circa sette ore. L'articolo Maxitamponamento sulla SS47 Valsugana: il traffico torna regolare sembra essere ...

Collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea : un Tamponamento galattico a lungo termine : Grandi manovre per le galassie del Gruppo Locale, l’ensemble che ospita anche la Via Lattea. Secondo un team di astronomi dell’Università di Durham, lo scenario che prospetta una fusione tra la nostra galassia e quella di Andromeda potrebbe essere sconvolto da una circostanza inaspettata: una Collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea, che dovrebbe avvenire prima – in termini astronomici – dell’evento già previsto. La ricerca, ...

Lodi - branco di cinghiali attraversa la A1 e provoca Tamponamento : un morto e 10 feriti : Un terribile sinistro stradale si è verificato questa mattina presto intorno alle ore 4 di questa notte tra Lodi e Casalpusterlengo, precisamente all'altezza di Borghetto Lodigiano. All'improvviso infatti un branco di cinghiali ha attraversato la strada, inevitabile l'impatto con le autovetture che in quel momento stavano transitando. Ad avere la peggio un giovane di 28 anni, di origine polacca, che è rimasto incastrato nella sua vettura, una ...