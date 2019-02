Il meteo dei prossimi 12 mesi nei primi 12 giorni di marzo è il vecchio metodo delle

Pechino 2022 - quattro progetti meteorologici verranno completati in vista dei Giochi Invernali : I quattro progetti consistono in un’osservazione meteorologica completa, previsioni e previsioni perfezionate, servizio meteorologico e un progetto sperimentale per analizzare l’effetto del tempo artificiale quattro progetti meteorologici sono stati condotti nella zona di gara di Zhangjiakou dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 e saranno completati quest’anno, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. ...

Il mistero dei meteoriti scomparsi dell'Antartide : potrebbero essere sotto i ghiacci : L'Antartide è uno dei luoghi in cui i ritrovamenti di meteoriti sono più numerosi, poiché molto semplici da vedere sulla coltre bianca del ghiaccio. Per questa ragione è sempre stata un mistero, al contempo, la misteriosa assenza in questo luogo di meteoriti di ferro. Questo genere di oggetti spaziali sono molto diffusi sul resto del pianeta, tranne che in queste remote zone. La loro assenza qui è dunque un enigma, e adesso un team di scienziati ...

Eruzioni e meteo : il mistero dei fulmini vulcanici continua ad intrigare gli esperti : I fulmini che appaiono improvvisamente ed illuminano i pennacchi scuri e l’impetuoso bagliore di un’eruzione vulcanica invocano alcuni degli eventi più impressionanti e allo stesso tempo terrificanti della natura. Tuttavia, molte delle complessità che coincidono per creare un fulmine vulcanico rimangono ancora avvolte nel mistero. “I pennacchi emessi diventano subito elettricamente carichi, ma le relazioni tra i parametri vulcanici, le ...

Che tempo fa su Marte? Ecco il report che farà la felicità dei meteorologi : Agenda fitta di impegni per InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) che dopo aver collocato i suoi strumenti principali sul suolo marziano, si è lanciato in un’altra attività: il monitoraggio 24 ore su 24 del meteo del Pianeta Rosso. Preposta a questo compito è la suite di sensori Apss (Auxiliary Payload Subsystem), che comprende dispositivi sviluppati dal Jpl della Nasa in collaborazione con ...

Scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 per allerta neve/ Ultime notizie meteo e maltempo : l'elenco dei comuni : domani 1 febbraio 2019 Scuole chiuse per il maltempo e in particolare l'allerta neve: l'elenco dei comuni che hanno preso questo provvedimento

Allerta meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Venerdì 1 Febbraio 2019 : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : Si sta avvicinando l’ultima perturbazione del mese di gennaio, che sarà responsabile di una nuova e intensa ondata di maltempo tra Venerdì e il weekend. Il suo passaggio darà luogo a condizioni Meteo avverse soprattutto nelle regioni settentrionali, con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino ai fondovalle e copiose nevicate fino a quote di pianura sulle regioni nordoccidentali. Tra Venerdì sera e la giornata di sabato il maltempo ...

Maltempo e neve nell’ultimo dei Giorni della Merla : la situazione meteo in atto regione per regione - aggiornamenti LIVE : I Giorni della Merla si concludono oggi con una situazione meteorologica transitoria: al Sud si conclude la Tempesta atlantica che ha investito il Paese nelle scorse ore, e da Ovest giunge un altro profondo ciclone oceanico che innescherà la prima grande Sciroccata del 2019. Di seguito la situazione meteo in atto, regione per regione. Nevica in Alto Adige, termometro a -20°C In Alto Adige si registrano nevicate da alcune ore: fiocchi cadono fino ...

Groundhog Day - le origini del Giorno della marmotta negli USA : dalla Candelora ai ricci dei tedeschi per prevedere il meteo dell’Inverno : Il 2 febbraio di ogni anno, i fedeli seguaci di Punxsutawney Phil attendono con ansia di sapere se la marmotta più famosa del mondo per le previsioni meteo abbia intravisto un po’ della sua ombra al parco Gobbler’s Knob di Punxsutawney, in Pennsylvania. negli Stati Uniti nel Giorno della marmotta (Groundhog Day), che da noi è il Giorno della Candelora, arrivano brutte notizie per gli amanti del caldo e del bel tempo se Phil emerge dalla sua tana ...

Allerta meteo - arriva la Tempesta dei Giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve - ecco l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, determinerà da domani, una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali con nevicate anche a bassa quota ed un rinforzo della ventilazione sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Big Snow – Il grande Flop dei falsi meteo : Avete visto il BIG Snow?! Quello che molti siti Meteo-ciarlatani avevano annunciato e confermato più volte, che avrebbe portato forti e abbondanti precipitazioni di carattere nevoso in tutto il Nord Italia con la neve che sarebbe caduta copiosa anche in pianura. Il panorama delle informazioni Meteo di questi giorni non ha parlato di altro, in rete, in radio, in tv, sui giornali, pensate vi erano articoli di previsione dettagliatissimi a oltre ...

Allerta meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Mercoledì 23 Gennaio : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea. A seguito delle previsioni e dell’Allerta Meteo, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse domani Mercoledì 23 Gennaio 2019. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato ...

Allerta meteo e Maltempo - scuole chiuse Martedì 22 Gennaio : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...