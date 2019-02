Astronomia | analizzate le origini enigmatiche di flussi provenienti da una baby stella

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un nuovo studio, basato sulle osservazioni del telescopio Alma, ha analizzato ledi due flussi di gasdadenominata MMS5/OMC-3.Le stelle nell’universo hanno masse molto diverse tra loro, che vanno da centinaia di volte la massa del Sole a meno di un decimo della stessa. Per capire l’origine di questa diversità – spiega Global Science – gli astronomi studiano il processo di formazionere, cioè l’aggregazione di gas e polvere cosmici. Le baby stelle raccolgono il gas con la loro attrazione gravitazionale, ma parte del materiale viene espulso fornendo agli astronomi indizi preziosi per comprendere il processo di formazione della loro massa.I flussi di gasdalla babyMMS5/OMC-3 sono molto diversi tra loro: uno è deflusso lento e l’altro un getto veloce. Attualmente sono due i modelli teorizzati per ...