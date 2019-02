Addio al compositore André Previn

E' morto a 89 anni nella sua casa di Manhattan il direttore d'orchestra e, autore di colonne sonore di decine di film. Nato a Berlino ma naturalizzato americano nel 1943,fu tra l'altro direttore delle musiche di "My Fair Lady", "Irma la dolce", "Porgy and Bess". Ebbe cinque mogli: tra queste l'attrice Mia Farrow,che per lui lasciò Frank Sinatra.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

